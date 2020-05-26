Общество
РИА НовостиСоветовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
Читать в источнике
Оценить221
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Авто
Volkswagen объявил цены на новую Jetta в России
Автостат 05:19
Здоровье
Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков
Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
Ведомости 09:44
Политика
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Происшествия
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
Здоровье
В Петербурге более 3 тыс. врачей заразились коронавирусом
Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, превысило 3 тыс. человек, восемь умерли.
ТАСС 08:31
Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Политика
В ВОЗ рассказали, чем обернется отказ США финансировать организацию
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию.
Комсомольская правда 07:16
Здоровье
Главврач ЦГБ Ростова рассказал о пациентах с коронавирусом
Стало известно, что более 10 пациентов находятся в реанимации, 15 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.
Rostov gazeta 06:45
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Футбол
Семин отреагировал на поддержку Дзюбы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Здоровье
Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей
Использование медицинских масок детьми младше двухлетнего возраста лет может оказаться опасным для их здоровья.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:18
Экономика
В ЦБ допустили новое снижение ключевой ставки
«Уже в апреле этого года Банк России счел целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, как вы знаете, на заседании совета директоров 24 апреля ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%, и совет директоров допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — приводит «РИА Новости» слова Заботкина.
Известия 03:25
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Общество
Генерал ФСБ назвал Единый регистр населения подарком для спецслужб
Москва, 25 мая 2020, 14:42 — REGNUM Создание Единого федерального регистра населения, где будут сосредоточены данные о гражданах РФ, чревато рядом негативных последствий.
REGNUM вчера в 07:42
Происшествия
В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку
Российская газета 09:37
Здоровье
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
РИА Новости 09:12
Общество
Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер в возрасте 68 лет, сообщил его друг, писатель и журналист Денис Драгунский.
Коммерсантъ 07:00
Кино
Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel
iReactor 24 мая в 09:40
Политика
Путин не сдержался и бросил ручку на стол во время совещания
Российский лидер во время совещания по борьбе с пожарами и паводками проявил эмоции 26 мая.
ПолитРоссия 09:46
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии, которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег.
Pravda.Ru вчера в 12:20
Футбол
Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба
RT на русском 09:25
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Наука
Российский квантовый компьютер сделают доступным через «облако»
В ноябре 2019 года госкорпорация "Росатом" объявила о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера в рамках "дорожной карты" по развитию квантовых вычислений.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 06:31
Общество
Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников
Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58