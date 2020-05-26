Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".

Здоровье Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.

Политика «Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине. 1

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1K

Футбол Семин отреагировал на поддержку Дзюбы Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

Экономика Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13% Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). 433

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,5K

Экономика В ЦБ допустили новое снижение ключевой ставки «Уже в апреле этого года Банк России счел целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, как вы знаете, на заседании совета директоров 24 апреля ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%, и совет директоров допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — приводит «РИА Новости» слова Заботкина. 21

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 26

Здоровье Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.

Общество Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер в возрасте 68 лет, сообщил его друг, писатель и журналист Денис Драгунский. 152

Политика Путин не сдержался и бросил ручку на стол во время совещания Российский лидер во время совещания по борьбе с пожарами и паводками проявил эмоции 26 мая.

Шоу-бизнес Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии, которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег. 110

Происшествия Задержан тренер ММА Владимир Осия Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 1

Наука Российский квантовый компьютер сделают доступным через «облако» В ноябре 2019 года госкорпорация "Росатом" объявила о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера в рамках "дорожной карты" по развитию квантовых вычислений. 1