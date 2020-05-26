Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоветовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
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Мозалёва заменила Юлия Арсенина - с приставкой врио

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Советовавшую россиянкам рожать вместо учебы чиновницу повысили

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Чиновница, выступающая за приоритет деторождения над образованием, пошла на повышение

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Советовавшая рожать вместо учебы чиновница возглавила владимирский Минздрав

ТАСС07:10

Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

РИА Новости06:00
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых

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Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

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Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Общество

Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить

Художник Олег Лукьянов, чей граффити-портрет Иосифа Бродского в Петербурге был закрашен через сутки после создания, рассказал РИА Новости, что надеется восстановить эту работу в виде временной конструкции, а не изображения на стене.
РИА Новости 11:41
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Экономика

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
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Общество

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
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Культура

Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея

Известия вчера в 15:23
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов

Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Политика

У агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом сменится руководитель

Элеонора Митрофанова вскоре уйдет с поста руководителя Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).
РБК 10:42
Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

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Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Происшествия

Зампрокурора Волгограда задержан за взятку

Сегодня, 25 мая, по подозрению в покушении на взятку в значительном размере задержан заместитель прокурора Волгограда.
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Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
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Общество

Еврозоне грозит распад из-за Германии

Напомним, конфликт разгорелся из-за нежелания Германии участвовать в общеевропейской программе количественного смягчения (QE) на €750 млрд, подготовленной ЕЦБ.
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Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
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Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
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Названы три симптома сердечного приступа

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Журналиста Илью Азара задержали в Москве

Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 11:19
Экономика

Россия запретила импорт бензина

Правительство РФ ввело временный запрет на импорт топлива в Россию.
DP.RU вчера в 07:07
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