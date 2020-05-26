Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".

Общество Вышел закон об ОСАГО без техосмотра Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра. 224

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 152

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 636

Происшествия В Екатеринбурге загорелся культурный центр В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить Художник Олег Лукьянов, чей граффити-портрет Иосифа Бродского в Петербурге был закрашен через сутки после создания, рассказал РИА Новости, что надеется восстановить эту работу в виде временной конструкции, а не изображения на стене. 392

Общество Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг» Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19. 55

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.

Политика У агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом сменится руководитель Элеонора Митрофанова вскоре уйдет с поста руководителя Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 57

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,8K

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса. 1,5K

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,3K

Происшествия Зампрокурора Волгограда задержан за взятку Сегодня, 25 мая, по подозрению в покушении на взятку в значительном размере задержан заместитель прокурора Волгограда. 153

Общество Еврозоне грозит распад из-за Германии Напомним, конфликт разгорелся из-за нежелания Германии участвовать в общеевропейской программе количественного смягчения (QE) на €750 млрд, подготовленной ЕЦБ.

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 222

Общество Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ. 14

Происшествия Журналиста Илью Азара задержали в Москве Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.