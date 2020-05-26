Общество
РИА НовостиСоветовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
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Армия и оружие
Шойгу заявил о планах провести в конце августа международный форум «Армия»
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
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В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
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Газета.Ru 05:58
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Офицеры расплачиваются за Сирию
Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Коммерсантъ 07:59
Общество
В каких районах Тульской области нашли коронавирус: карта на 26 мая
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Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
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Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
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Коммерсантъ 06:03
Футбол
Семин отреагировал на поддержку Дзюбы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
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Общество
В Петербурге более 3 тыс. врачей заразились коронавирусом
Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, превысило 3 тыс. человек, восемь умерли.
ТАСС 08:31
Происшествия
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
RT на русском 06:42
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Происшествия
Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины на рыбалке
Двое мужчин, военнослужащие батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого, находились в беседке, где ужинали до начала стрельбы все приезжие и сам Захаренко.
Lenta.ru 07:53
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Якутия.Инфо 03:56
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Граффити с портретом Иосифа Бродского нарисовали в центре города 24 мая напротив дома, где жил поэт.
Дилетант 05:31
Армия и оружие
ВСУ несут потери в результате ответных ударов войск ДНР и ЛНР
Народные новости 06:29
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей
Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
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Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
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Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
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Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
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Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
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Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35