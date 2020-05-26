Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоветовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
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