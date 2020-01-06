Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСоветский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии

Кэнтаро отметил, что МиГ-25 до сих пор является "номером один" в мире среди скоростных военных истребителей. По мнению аналитика, данный истребитель уже в течение 50 лет является "королем скорости".
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Военный аналитик из Японии признал советский МиГ-25 «королем скорости»

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ИноСМИвчера в 03:41
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