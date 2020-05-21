Общество
Реальное времяСовфед РФ предложил ввести «цифровой налог»
Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции.
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Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 11:52
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В России предложили ввести налог на потребителей цифровой продукции
НовостиВолгограда.рувчера в 11:31
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