Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета получила материалы, свидетельствующие о подготовке беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму.

с чего всё началось

Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы.

Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что временная комиссия Совета Федерации разбирает сведения.

Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве

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