Политика
Газета.RuСовфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что временная комиссия Совета Федерации разбирает сведения.
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Важно, что, хотя в исследуемый период попытки вмешательства мы фиксировали, но их итоговая результативность оказалась отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом. У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве.
— Андрей Климов, российский депутатТАСС 09:16
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Комиссия Совфеда нашла данные о подготовке предвыборных беспорядков в Москве
Московский Комсомолец09:47
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