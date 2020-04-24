Совфед проанализирует закон о контрсанкциях Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19.

с чего всё началось

Совфед организовал рабочую группу, чтобы пересмотреть законодательства с учетом влияния коронавируса. Группа должна провести анализ применения закона о контрсанкциях, который был принят в 2018 году.

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