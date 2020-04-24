Политика
RuNews24.ruСовфед допустил пересмотр закона о контрсанкциях
Совфед организовал рабочую группу, чтобы пересмотреть законодательства с учетом влияния коронавируса. Группа должна провести анализ применения закона о контрсанкциях, который был принят в 2018 году.
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с чего всё началось
Совфед проанализирует закон о контрсанкциях Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19.Коммерсантъвчера в 18:27
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Общество
Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Энергетика
Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ
Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель.
Вечерняя Москва 06:42
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
Наука
Количество насекомых на Земле значительно уменьшилось
Анализ объединил наблюдения за почти 1700 насекомыми и показал, что некоторые виды все-таки нарушают общую тенденцию к снижению.
Популярная механика 06:12
Общество
ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Гуф посвятил новую песню Кети Топурии
В новой песне Алексей Долматов разоткровенничался о сильных чувствах к Кети Топурии, с которой встречался в 2017 году.
StarHit.ru 05:06
Политика
В ЕР призвали дать отпор намерению изменить порядок трудовых отношений
Парламентарий напомнил, что сейчас сложилась однозначная система регулирования всех вопросов, связанных с трудовым законодательством: она может носить только трехсторонний характер, то есть в решении таких вопросов должны принимать участие правительство, профсоюзы и объединения работодателей.
REGNUM 07:17
Общество
Путин подписал «закон о наливайках»
Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 06:29
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Шоу-бизнес
Семья личного водителя Бабкиной заразилась коронавирусом
Шестого апреля Надежда Бабкина попала в лечебное учреждение. Артистка провела несколько дней в искусственной коме.
Ореанда-Новости вчера в 07:30
Технологии
НАСА разработало прототип нового ИВЛ для лечения коронавируса
Искусственный вентилятор легких VITAL, разработанный инженерами НАСА, создан специально для лечения больных, у которых диагностирован COVID-19.
Русская Планета 05:28
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях пандемии
ToDay News Ufa 02:10
Общество
В России выявили 5849 новых случаев коронавируса
За весь период умело 615 человек, выздоровели 5568 человек. Страна находится на 10 месте по заболеваемости в мире.
Snob.ru 03:36
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Футбол
Талалаев назвал поведение Кикнадзе гнусным и непрофессиональным
«Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально», — добавил тренер.
ProstoProSport 07:22
Общество
Застрявшие за границей россияне похвастались многотысячными выплатами
Россияне, застрявшие за границей после закрытия международного авиасообщения, похвастались многотысячными выплатами от государства.
URA.Ru вчера в 17:52
Происшествия
Следствие просит арестовать экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева
Следком РФ попросил Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-парламентария Дениса Волчека.
News.ru 07:18
Авто
Российский рынок покинул самый дешевый в мире автомобиль
После прекращения поставок Кьют самым дешевым автомобилем, продающимся в РФ, стала отечественная Lada Granta, стоимость которой – 470 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 06:34
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
Московский Комсомолец Псков 05:18
Общество
Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции
Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39