Политика
Lenta.ruСовфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.
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Общество
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:00
Авто
Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа
В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.
За рулем Кубань 01:13
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
Музыка
Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»
Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru вчера в 11:19
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Известия 15:51
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Ruposters.ru 12:01
Футбол
Медведев: «Задача „Зенита“ на 2025-й год — получение второй чемпионской звезды»
«Ближайшей задачей является получение титула чемпиона России во второй раз, а на 2025-й год — второй звезды [в России распространен принцип «5 чемпионств — 1 звезда», у «Зенита» на данный момент 6 чемпионств]», — цитирует Медведева sobaka.ru.
Sport24.ru 16:26
Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Журналисты китайского Sohu написали в своем издании о "загадочном и устрашающем оружие", которым Российская Федерация способна отбить атаку США.
Evo-rus.com 12:16
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Футбол
ФИФА выделит 1,5 млрд долларов на ликвидацию последствий коронавируса
Международная федерация футбола (ФИФА) 25 июня объявила о том, что согласовала план помощи конфедерациям и национальным федерациям футбола в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь справиться с воздействием пандемии COVID-19.
Sport24.ru 15:46
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Игры
Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077
ТАСС 13:28
Футбол
Акинфеев: в 2008-м сборная России была сильнее. С Германией играли на равных
С Германией играли на равных, могли играть с позиции силы. Да, испанцы тогда щёлкнули по носу.
Чемпионат 14:44
Общество
В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Происшествия
Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе
Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
Общество
Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров
В соответствии с рекомендациями, подготовленными Роспотребнадзором совместно с Минкультуры, кинотеатры могут возобновить работу в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.
РБК 05:36
Политика
Избирком аннулировал все бюллетени в урне из-за голосования Лобкова
Мосизбирком признал недействительными все избирательные бюллетени в урне, которую опустил свой бюллетень журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков.
Компания 14:16
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Наука
В борьбе с раком поможет ультразвук
Израильским ученым удалось разработать неинвазивную технологическую платформу, которая способная доставлять гены в клетки раковой опухоли молочной железы.
ToDay News Ufa 05:29
Происшествия
Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону.
ТАСС 16:06