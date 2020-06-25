Политика

Lenta.ruLenta.ruСовфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.
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Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077

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В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе

В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
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Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
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