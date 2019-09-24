Политика

REGNUMREGNUMСовфед обсудит кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера

Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинули на пост председателя Совета Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября сообщили в комитете Совфеда по регламенту.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Совет Федерации вновь выберет спикера палаты

РИА Новости18:00

Совфед откроет осеннюю сессию избранием председателя

ТАСС17:04

В руководстве Совфеда Валентину Матвиенко считают единственным кандидатом на пост спикера

Петербургский дневник08:18

Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост главы Совета Федерации на новый срок

78.ru09:04

СМИ: Кандидатура Матвиенко на пост спикера Совфеда — единственная. Ее внесут завтра

Фонтанка.Ру08:47

Кандидатуру Матвиенко выдвинут на пост главы Совфеда на новый срок

Интерфакс08:44

Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совфеда

Neva.Today09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Авто

Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком

Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Кино

Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Авто

Nissan представил обновленный внедорожник Patrol

Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol шестого поколения.
Коммерсантъ 09:37
Футбол

«Барселона» дома обыграла «Вильярреал»

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 17:01
Авто

В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей

Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили вчера в 12:19
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Политика

МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов

В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
REGNUM 22 сентября в 22:29
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Политика

Соловьев вышел из себя в эфире из-за «либерального бреда»

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что у него был очень эмоциональный эфир в передаче на телеканале "Россия 1". Соловьев признался, что его настолько вывел из себя "либеральный бред про российскую историю", что он кричал и ударил по барьеру в студии.
Экономика сегодня вчера в 22:50
Политика

Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Футбол

СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022

Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ФАН 06:35
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

США расширили список санкций по Венесуэле. Туда добавили еще 4 компании и 4 судна.
РЕН ТВ 10:48
Политика

Зеленский выразил надежду на поддержку США в борьбе с «агрессией»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы США всегда помогали Киеву.
Известия 13:56
Происшествия

Тигр убил охотника в тайге в Хабаровском крае

Тигр напал на охотников в тайге в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов региона.
ТАСС 00:44
Футбол

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
Газета.Ru 17:43
Футбол

Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года

Газета.Ru 14:55
Происшествия

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

REGNUM 06:09
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru 08:50
Политика

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru 17:14
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Экономика

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Общество

Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

Вести.Ru 11:33
Общество

Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября

С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Киберспорт

Destiny 2 — Предзагрузка клиента в Steam и тех-работы на сутки

В рамках подготовки выхода «Обитель Теней» в понедельник, 30 сентября, начнутся технические работы, которые продлятся сутки, до самого релиза дополнения.
Srnsk 14:10
Игры

В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт

Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное