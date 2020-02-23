Политика

Газета.RuГазета.RuСовфед оценил слова Трампа о мире России и Украины

В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В Совфеде призвали не верить словам Трампа об отношениях РФ и Украины

Московский Комсомолец14:53

Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины

Газета.Ru15:20

В Совфеде посоветовали не доверять Трампу

РБК17:09

Желание Трампа примирить Россию и Украину поставили под сомнение

Lenta.ru16:38

Совфед: верить интересу США к хорошим отношениям России и Украины нельзя

News.ru15:51

В Совфеде не поверили желанию Трампа помирить Россию с Украиной

URA.Ru18:21

В Совфеде пояснили, что на самом деле означают слова Трампа о дружбе РФ и Украины

Life.ru16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Наука

Ученые назвали самую устойчивую к раку группу крови

Самыми устойчивыми к онкологии являются люди со II группой крови. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета.
Kazanfirst.ru 05:59
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Общество

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Масленица начинается в России в понедельник.
РИА Новости 19:21
Космос

Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое

Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
V-kosmose.com 21 февраля в 02:37
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

News.ru вчера в 15:41
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Политика

Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Коммерсантъ вчера в 01:19
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
Футбол

Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
Спорт-Экспресс вчера в 08:44
Экономика

Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет

Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
РБК 20 февраля в 19:28
Музыка

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
РЕН ТВ 08:06
Происшествия

Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей

В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Коммерсантъ 05:02
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Космос

Изобретатель-любитель 22 февраля собирается запустить свою ракету в открытый космос

22 февраля Майк Хьюз по прозвищу «сумасшедший» с помощью своего партнера Уолдо Стэйкса попытается подняться на высоту в 1.5 км с помощью своей паровой ракеты.
V-kosmose.com 21 февраля в 08:46
Общество

В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
РИА Новости 16:38
Авто

О спецавтомобилях на базе LADA рассказал «АвтоВАЗ»

Представители напомнили о двух пикапах на основе Lada Granta и 4x4, которые за счет конструкции обладают неплохой грузоподъемностью, что позволит их использовать в различных целях.
ГЛАС.RU 21 февраля в 09:43
Гаджеты

Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти

Astera вчера в 16:17
Спорт

Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»

Inc-news.ru 15:33
Наука

«Об интеллекте человека известно достаточно мало»

Пожалуй, могу назвать любимой книгой "Собачье сердце" Булгакова.
Индикатор 21 февраля в 07:55
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Политика

Партия Меркель занимает третье место на выборах в парламент Гамбурга

Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 11,2%, занимая третье место.
Коммерсантъ 18:34
Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru 21:25
Общество

Полуфинал конкурса «Учитель будущего» стартовал во Владивостоке

Приморская газета 20 февраля в 23:01
Общество

Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Lenta.ru 21:14
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Кино

Харрисон Форд и Бэк зовут в кинотеатры

Чем примечательна экранизация повести «Зов предков» Харрисон Форд вернулся на экраны вместе с собакой: в прокат вышла экранизация повести Джека Лондона «Зов предков».
Коммерсантъ FM вчера в 07:18
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия вчера в 04:12
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня 10:00
Общество

СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар

Данилов отметил, что данные о состоянии и пробах не будут засекречены, так как в этом нет необходимости.
Красная весна 15:21
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное