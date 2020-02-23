Политика
Газета.RuСовфед оценил слова Трампа о мире России и Украины
В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Наука
Ученые назвали самую устойчивую к раку группу крови
Самыми устойчивыми к онкологии являются люди со II группой крови. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета.
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Масленица начинается в России в понедельник.
Космос
Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое
Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Политика
Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Футбол
Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
Экономика
Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет
Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Происшествия
Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей
В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Космос
Изобретатель-любитель 22 февраля собирается запустить свою ракету в открытый космос
22 февраля Майк Хьюз по прозвищу «сумасшедший» с помощью своего партнера Уолдо Стэйкса попытается подняться на высоту в 1.5 км с помощью своей паровой ракеты.
Общество
В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
Авто
О спецавтомобилях на базе LADA рассказал «АвтоВАЗ»
Представители напомнили о двух пикапах на основе Lada Granta и 4x4, которые за счет конструкции обладают неплохой грузоподъемностью, что позволит их использовать в различных целях.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти
Спорт
Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»
Наука
«Об интеллекте человека известно достаточно мало»
Пожалуй, могу назвать любимой книгой "Собачье сердце" Булгакова.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Политика
Партия Меркель занимает третье место на выборах в парламент Гамбурга
Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 11,2%, занимая третье место.
Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»
Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Общество
Полуфинал конкурса «Учитель будущего» стартовал во Владивостоке
Общество
Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Кино
Харрисон Форд и Бэк зовут в кинотеатры
Чем примечательна экранизация повести «Зов предков» Харрисон Форд вернулся на экраны вместе с собакой: в прокат вышла экранизация повести Джека Лондона «Зов предков».
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Общество
СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар
Данилов отметил, что данные о состоянии и пробах не будут засекречены, так как в этом нет необходимости.
Политика
CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано
Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.