В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины

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