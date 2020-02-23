Политика

Газета.RuГазета.RuСовфед оценил слова Трампа о мире России и Украины

В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Совфеде призвали не верить словам Трампа об отношениях РФ и Украины

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В Совфеде пояснили, что на самом деле означают слова Трампа о дружбе РФ и Украины

Life.ru16:20
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Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
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Камеры NASA зафиксировали НЛО, преследующее МКС

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Новый мировой кризис спровоцируют автомобили

В ближайшее время может начаться новый мировой экономический кризис, который напрямую связан с производством и продажей автомобилей.
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Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.
Газета.Ru 02:13
Армия и оружие

Киев подтвердил потерю наблюдательного пункта в Донбассе

Украинские силовики покинули наблюдательный пункт в Луганской области из-за обстрелов, однако позиции сохранены, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей

Японская автомобильная компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей.
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В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%

RuNews24.ru 21 февраля в 23:40
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
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«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль

«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс.
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Футбол

Роналду забил в 1000-м матче в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
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Рамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»

Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1) раскритиковал работу арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
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Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
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Коронавирус не мешает Китаю запускать ракеты

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Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином

Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Городовой 21 февраля в 01:55
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

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Эксперт рассказал о превосходстве российского «оружия будущего»

Глава государства отметил, что российские Вооруженные силы уже получают образцы вооружений, которые президент назвал "оружием будущего".
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В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины

Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
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Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
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В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО

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Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса

Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
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Российский боец ММА Сергей Харитонов завоевал титул чемпиона WTKF, нокаутировав во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса.
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Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
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