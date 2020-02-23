Политика
Газета.RuСовфед оценил слова Трампа о мире России и Украины
В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
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Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
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Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
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Камеры NASA зафиксировали НЛО, преследующее МКС
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В ближайшее время может начаться новый мировой экономический кризис, который напрямую связан с производством и продажей автомобилей.
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Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
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Журналисты узнали, что американская актриса и модель Меган Фокс сыграет роль в научно-фантастическом боевике "Аврора".
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Киев подтвердил потерю наблюдательного пункта в Донбассе
Украинские силовики покинули наблюдательный пункт в Луганской области из-за обстрелов, однако позиции сохранены, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей
Японская автомобильная компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей.
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В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%
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МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
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«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс.
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Роналду забил в 1000-м матче в карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
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Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
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Рамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»
Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча 25-го тура Примеры с "Леванте" (0:1) раскритиковал работу арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
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Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
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Коронавирус не мешает Китаю запускать ракеты
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Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
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Эксперт рассказал о превосходстве российского «оружия будущего»
Глава государства отметил, что российские Вооруженные силы уже получают образцы вооружений, которые президент назвал "оружием будущего".
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В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины
Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
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Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
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Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
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Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона
Российский боец ММА Сергей Харитонов завоевал титул чемпиона WTKF, нокаутировав во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса.
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.