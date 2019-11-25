Экономика
Газета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Шатохин прокомментировал одобренный Совфедом бюджет России на 2020-2022 годы
Парламентская газета10:28
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Если вы сможете правильно выстроить по графику и плану каждый свой день на этой неделе, чтобы времени хватало и на работу, и на личную жизнь, и на отдых, то вами будут довольны и начальник, и коллеги, и родные люди, и сами будете довольны собой, и окружающими.
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