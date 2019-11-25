Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество Стали известны самые смешные названия населенных пунктов в России В "Туту.ру" добавили, что организаторы конкурса теперь поедут в Мутный Материк и торжественно вручат его администрации памятный кубок, а также установят знак "Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019".

Финансы Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.

Спорт WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады 1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.

Технологии Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов Первым шагом к созданию единой системы стала подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, "Ситимобил", "Облако Mail.ru", YouDrive и компаний-партнеров.

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Политика Зеленский рассказал, как он гордится продажей украинской земли Нынешняя власть Украины гордится, что Верховная рада приняла закон о продаже земли в первом чтении, проголосовала за снятие моратория, заявил в своем видеообращении, обнародованном вечером 25 ноября, президент страны Владимир Зеленский.

Экономика Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.

Общество Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: нас ждут успехи в делах Если вы сможете правильно выстроить по графику и плану каждый свой день на этой неделе, чтобы времени хватало и на работу, и на личную жизнь, и на отдых, то вами будут довольны и начальник, и коллеги, и родные люди, и сами будете довольны собой, и окружающими.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.