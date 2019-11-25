Экономика

Газета.RuГазета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Совфед освободил от должности главы бюджетного комитета вице-спикера Журавлева

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Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы

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Совфед принял поправки в федеральный бюджет на 2019 год

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Парламентская газета10:28

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Известия03:50

В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы

Комсомольская правда03:40

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости03:25
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Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
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Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
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Lamborghini представила суперкар для геймеров

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В список не попал лидер команды Тайсон.
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Зеленский рассказал, как он гордится продажей украинской земли

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Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
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Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

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Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

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Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

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Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии

Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
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