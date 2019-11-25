Экономика
Газета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Шатохин прокомментировал одобренный Совфедом бюджет России на 2020-2022 годы
Парламентская газета10:28
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Политика
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Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
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В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
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Следует отметить, что вице-президент не уточнил, идёт ли речь об отдельной игре или это также касается версии Cyberpunk 2077 для Project Scarlett и PlayStation 5. Ранее CD Projekt RED утверждала, что выпустит свою следующую RPG на новых консолях, если представится такая возможность.
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Общество
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Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.