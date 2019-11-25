Экономика

Газета.RuГазета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
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Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

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В подмосковном Раменском обнаружили брошенного в кустах грудного ребенка.
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Алгоритм установил, кто писал вместо Шекспира

Как отмечает MIT, для Флетчера были характерны определенные особенности письменной речи, которых избегал Шекспир: например, Флетчер часто употребляет "ye" вместо "you" и "’em" вместо "them".
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Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть лишена членства в Олимпийском комитете России (ОКР).
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Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

Газета.Ru 10:43
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
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Польша победила на «Детском Евровидении-2019»

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Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали

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Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту с космодрома Плесецк.
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»

Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
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Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

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В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
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Бывший оперативник УВД Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента сети «Красное и белое».
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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

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Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

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Врач назвал симптомы дефицита витамина D

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.
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Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
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Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России

Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
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