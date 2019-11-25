Экономика
Газета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Политика
Лавров рассказал о фразе, которая стала советским мемом в ООН
В честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о его фразе, ставшей мемом в советские годы в кругах ООН.
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Прокурор просит суд не арестовывать замглавы Росалкогольрегулирования
Прокурор попросил Пресненский суд Москвы отклонить ходатайство об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной по обвинению в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
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Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
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Болельщики «Спартака» кричали оскорбления в адрес Дзюбы
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
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Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство
Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
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Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
Происшествия
Около 14 тысяч овец утонули в Черном море
Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море.
Происшествия
Стрелявшего в Петербурге «чеченского волка» отправили за решётку
Уроженец Грозного Мансур Абдылхаисиев, устроивший в Санкт-Петербурге стрельбу из окна автомобиля «Лада Приора», отправлен за решётку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Политика
На местных выборах в Гонконге лидирует продемократический блок
Гаджеты
У Xiaomi Mi Band появился конкурент от российского производителя
Российская компания Inoi выпустила браслет Inoi Band, который можно приобрести по рекомендованной розничной цене 2 490 рублей.
Политика
Путин и Си Цзиньпин откроют «Силу Сибири» с помощью телемоста – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, в каком формате глава государства планирует принять участие в открытии этого проекта.
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
Лукашенко заявил об ответственности Минска за Калининградскую область
Белоруссия еще со времен СССР несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Россия, заявил 25 ноября президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Антоном Алихановым.
Кино
Владимир Мединский считает, что Министерство культуры не оказывает влияния на кино
Портал Lenta.ru сообщил, что Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский не согласен с тем, что Министерство оказывает влияние на кинорынок.
Общество
Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках «Форта Боярд»
Телеведущая Роза Сябитова получила травму на съемках шоу "Форт Боярд". Запись выпуска доступна на сайте канала СТС.
Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Происшествия
Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.