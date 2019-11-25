Экономика
ИзвестияСовфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС. Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:36, Вашингтон
Футбол
Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Общество
В Роскачестве рассказали, как устранить вяжущий эффект хурмы
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Политика
Чешская контрразведка обвинила Россию в агрессивном шпионаже
В Службе безопасности и информации Чехии заявили, что разведслужбы России оказываются среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на чешской территории.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией
Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
Авто
Новый Renault Sandero получит гибридную версию
Новый Sandero откажется от «тележки» B0 и будет базироваться на упрощённой версии платформы CMF-B, знакомой по Clio пятого поколения и Nissan Juke .
Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Происшествия
Останки шести человек обнаружили в ходе земляных работ в Москве
В центре Москвы во время земляных работ обнаружили останки по меньшей мере шести человек.
Общество
Россия не стала обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Россия не стала обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского 34 тысячи евро, сообщил руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров.
Спорт
Будущий глава WADA назвал очень жёсткими возможные санкции против РФ
Избранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал предлагаемые санкции в отношении РФ «очень жёсткими».
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Культура
Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском
Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Общество
В Петербурге началось прощание с Людмилой Вербицкой
В актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета началась траурная церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, сообщает ФАН.
Транспорт
Сергей Собянин и Андрей Воробьев проехали по МЦД-1
Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проехали по первым Московским центральным диаметрам (МЦД-1).
Общество
Житель Ижевска попытался продать за рубеж секретные разработки ВКС
Житель Ижевска пытался продать за рубеж информацию, которая касалась секретных разработок в военно-космической сфере.
Космос
На МКС вышли из строя все туалеты
Все туалеты не работают на борту Международной космической станции, астронавты вынуждены пользоваться "памперсами", следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Политика
В США призвали признать Крым частью России
Американским политикам следует пересмотреть свое отношение к вопросу Крыма и признать полуостров частью территории России.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Экономика
Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ
Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Общество
ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир
Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.