Экономика
Газета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика
Зеленский назвал приоритетом подписание газового договора с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения Киева и Москвы «очень сложными».
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Армия и оружие
Главы генштаба России и Военного комитета НАТО встретились в Баку
Гаджеты
Флагман Huawei Mate 30 Pro появится в РФ без сервисов Google
Как стало известно, флагман Huawei Mate 30 Pro появится в РФ без сервисов Google и будет доступен исключительно в магазине Huawei, пишет "Астера".
Армия и оружие
СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
Откровенное признание: «Ельцин мог не допустить начала войны в Чечне»
Бывший президент РФ Борис Ельцин не стал звонить главе самопровозглашённой Ичкерии Джохару Дудаеву накануне начала Первой чеченской войны.
Происшествия
МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Общество
Шнуров назвал российское общество агрессивным
Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Политика
Папа Римский помолился за Путина и всех россиян
Папа Римский Франциск по традиции написал телеграммы лидерам стран, над которым он пролетал (в этот раз — из Японии в Рим).
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Экономика
Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче
После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
Политика
Выбрана дата для рассмотрения оснований для импичмента Трампа
Американский Судебный комитет планирует рассмотреть основания для проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа 4 декабря.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Ювентус — Атлетико 0:0 (1-й тайм)
«Ювентус» на своем поле примет «Атлетико» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.