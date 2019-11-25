Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным.
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Комсомольская правда03:40

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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