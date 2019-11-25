Экономика
Российская газетаСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным.
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Происшествия
В Нижегородской области школьники массово отравились газом
По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», несколько десятков человек, большинство из которых школьники, отравились газом.
Музыка
Певица из Польши победила на детском Евровидении
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Политика
В Центре имени Бакулева не слышали об отставке Бокерии
Льву Бокерии 79 лет, 80 исполнится 22 декабря. Он кардиохирург, изобретатель и педагог. Центром имени Бакулева он руководит с 1994 года.
Политика
Отдельной встречи с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Авто
В России с 2020 года могут вырасти цены на автомобили из-за утильсбора
Правительство России согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".
Политика
Песков: спецслужбы проверяют сообщения о жестоком убийстве в Сирии
Российские спецслужбы следят за сообщениями о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Политика
Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию «Силы Сибири» 2 декабря
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода "Сила Сибири", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Учитель музыки, истязавший ученицу, получил 4 года условно
Хорошевский районный суд Москвы приговорил репетитора к 4 годам условного срока за то, что в ходе частных уроков музыки на дому он бил и ругал свою семилетнюю подопечную, передает "Интерфакс".
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Политика
Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России
Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.
Происшествия
В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка
По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»
Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту.
Спорт
Песков заявил о продолжении взаимодействий с WADA
Спортивные власти России предоставили все необходимые данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат работать с этой организацией.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева
Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Авто
Начались продажи Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявил о старте продаж моделей семейства Lada Vesta, оснащенных японским вариатором Jatco и новым мотором Renault-Nissan Бесступенчатую трансмиссию получили обновленные седан, универсал и версии Cross.