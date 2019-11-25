Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным.
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В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы

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Совфед принял поправки в федеральный бюджет на 2019 год

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Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

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В России с 2020 года могут вырасти цены на автомобили из-за утильсбора

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Песков: спецслужбы проверяют сообщения о жестоком убийстве в Сирии

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода "Сила Сибири", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.
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По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
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Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту.
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Песков заявил о продолжении взаимодействий с WADA

Спортивные власти России предоставили все необходимые данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат работать с этой организацией.
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Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
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