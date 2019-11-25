Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Совет федерации одобрил трехлетний бюджет

Коммерсантъ03:36

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

RT на русском03:32

Доходы в бюджет от НДС растут

Орел-Регион22 ноября в 01:33

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости03:25

Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить бюджет на 2020-2022 годы

Аргументы и Факты22 ноября в 05:16

Совет Федерации одобрил бюджет на 2020 год

Парламентская газета03:30

Искусственный интеллект, спаситель наш

Рязанские ведомости21 ноября в 17:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Вести.Ru вчера в 13:43
Происшествия

Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

Кулеба с двумя сыновьями и 21-летний водитель микроавтобуса находятся в больнице.
Вести.Ru вчера в 12:21
Кино

Фильм «Однажды в Трубчевске» завоевал главную награду кинофестиваля

Режиссер картины Лариса Садилова рассказала об этом в соцсетях Фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» продолжает собирать высокие награды престижных профильных конкурсов.
РИА Стрела 04:09
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Политика

Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.
Телепрограмма вчера в 22:25
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Общество

«Подводный ядерный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море

REGNUM 22 ноября в 05:35
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей

Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
РИА Новости 01:47
Футбол

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Спорт-Экспресс вчера в 13:45
Общество

В центре Киева осквернили памятник еврейскому писателю

REGNUM 03:02
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
News.ru 00:19
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета 04:15
Политика

WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.
РБК 00:41
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Политика

Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
РИА Новости 02:40
Наука

Гиперреалистичные маски обманули людей

Гиперреалистичные маски делаются из пластичных, гибких и мягких материалов, таких как силикон, и предназначены для точной имитации настоящих человеческих лиц.
Naked Science 21 ноября в 11:08
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Популярный внедорожник Chevrolet Niva следующей генерации может лишиться значка марки "Chevrolet" и, скорее всего, выйдет под другим брендом.
Новые автомобили вчера в 07:54
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM 23 ноября в 06:35
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Сергей Семак с женой снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах

Сергей Семак вместе с супругой отправится в Африку, чтобы принять участие в съемках фильма о местных детях-альбиносах.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Экономика

Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году

После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме

Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Петербургский дневник 02:53
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия вчера в 00:09
Авто

Новый Nissan X-Trail проходит финальные испытания

Четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail проходит последние доводочные испытания.
5 колесо 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное