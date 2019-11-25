Экономика
Российская газетаСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным.
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Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить бюджет на 2020-2022 годы
Аргументы и Факты22 ноября в 05:16
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Футбол
«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча
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Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус
Кулеба с двумя сыновьями и 21-летний водитель микроавтобуса находятся в больнице.
Кино
Фильм «Однажды в Трубчевске» завоевал главную награду кинофестиваля
Режиссер картины Лариса Садилова рассказала об этом в соцсетях Фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» продолжает собирать высокие награды престижных профильных конкурсов.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»
Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Общество
«Подводный ядерный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Политика
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Политика
Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
Наука
Гиперреалистичные маски обманули людей
Гиперреалистичные маски делаются из пластичных, гибких и мягких материалов, таких как силикон, и предназначены для точной имитации настоящих человеческих лиц.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Популярный внедорожник Chevrolet Niva следующей генерации может лишиться значка марки "Chevrolet" и, скорее всего, выйдет под другим брендом.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Шоу-бизнес
Сергей Семак с женой снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах
Сергей Семак вместе с супругой отправится в Африку, чтобы принять участие в съемках фильма о местных детях-альбиносах.
Экономика
Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году
После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Авто
Новый Nissan X-Trail проходит финальные испытания
Четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail проходит последние доводочные испытания.