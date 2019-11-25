Экономика
ИзвестияСовфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС. Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
В России до конца года инициируют маркировку животных
В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Шоу-бизнес
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Политика
Пушкина просит проверить движение против закона о домашнем насилии
Депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить движение «Сорок сороков», которое выступает против закона о домашнем насилии.
Общество
В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
Культура
Гарик Харламов снялся в клипе Глюкозы
Гарик Харламов – резидент Comedy Club снялся в новом клипе Глюкозы «Танцевач».
Общество
На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава
На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Происшествия
В ЕАО задержан священнослужитель, подозреваемый в растлении детей
На два месяца арестован священнослужитель одного из приходов Биробиджанской епархии, подозреваемый в растлении малолетних, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Авто
С 2020 года в России вырастет утильсбор на автомобили
Согласно документу, с 1 января 2020 года повышаются ставки утильсбора на автомобили.
Гаджеты
Названы разные лучшие способы применения старых смартфонов
Озвучены в интернете разные способы использования старых телефонов.
Политика
Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей
Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Экономика
Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету
Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
Политика
Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа
Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.
Футбол
Миранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
Общество
Платье не по размеру передавило бюст и подчеркнуло живот Селены Гомес
Гладкая атласная ткань подчеркнула поплывший живот. Верх наряда немного сполз вниз и передавил бюст знаменитости.
Происшествия
Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье
Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
Армия и оружие
СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии
Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
Космос
NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
Общество
Самый длинный мост открыли в Якутии
Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.
Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Космос
Бур миссии InSight вновь заработал
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
Общество
Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки
Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Шоу-бизнес
Происходящее с ногами Волочковой стало шоком
Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.