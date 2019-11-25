Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС. Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.

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Общество В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.

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Политика Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.

Экономика Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.

Происшествия Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

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Общество Самый длинный мост открыли в Якутии Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.

Технологии Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.