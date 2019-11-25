Экономика

ИзвестияИзвестияСовфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС. Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Совет Федерации одобрил проект федерального бюджета на три года

RT на русском08:22

Совфед рассмотрит бюджет на 2020-2022 годы

ПРАЙМвчера в 17:23

Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы

РБК05:19

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Известия03:50

Совфед одобрил законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

ТАСС04:45

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости03:25

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Газета.Ru06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Общество

В России до конца года инициируют маркировку животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Известия 15:00
Шоу-бизнес

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости 22 ноября в 21:42
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru 07:10
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
РБК 21:03
Политика

Пушкина просит проверить движение против закона о домашнем насилии

Депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить движение «Сорок сороков», которое выступает против закона о домашнем насилии.
News.ru 15:46
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости 19:04
Культура

Гарик Харламов снялся в клипе Глюкозы

Гарик Харламов – резидент Comedy Club снялся в новом клипе Глюкозы «Танцевач».
SM News 06:11
Общество

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
Эхо Москвы 12:00
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

В ЕАО задержан священнослужитель, подозреваемый в растлении детей

На два месяца арестован священнослужитель одного из приходов Биробиджанской епархии, подозреваемый в растлении малолетних, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:44
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости 20:29
Авто

С 2020 года в России вырастет утильсбор на автомобили

Согласно документу, с 1 января 2020 года повышаются ставки утильсбора на автомобили.
СургутИнтерНовости 09:13
Гаджеты

Названы разные лучшие способы применения старых смартфонов

Озвучены в интернете разные способы использования старых телефонов.
Evo-rus.com 23 ноября в 11:10
Политика

Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей

Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Утро.ru 12:52
Экономика

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
РБК 16:00
Политика

Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа

Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.
Lenta.ru 19:59
Футбол

Миранчук согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
ProstoProSport 05:34
Общество

Платье не по размеру передавило бюст и подчеркнуло живот Селены Гомес

Гладкая атласная ткань подчеркнула поплывший живот. Верх наряда немного сполз вниз и передавил бюст знаменитости.
Kleo.ru 04:49
Происшествия

Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье

Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
REGNUM 19:04
Армия и оружие

СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии

Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 19:04
Космос

NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
REGNUM 23 ноября в 10:51
Общество

Самый длинный мост открыли в Якутии

Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.
Известия 08:15
Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Ведомости 16:49
Космос

Бур миссии InSight вновь заработал

N+1 23 ноября в 02:43
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Экономика

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
РБК 20:01
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс 09:33
Общество

Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки

Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Аргументы и Факты 18:11
Шоу-бизнес

Происходящее с ногами Волочковой стало шоком

Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.
Дни.ру вчера в 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное