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Политика «Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.

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Общество В Россию прибыла первая партия радиоактивных отходов из Германии Иностранные агенты "Росатома" Остатки уранового производства, которые ввозят в Россию с немецких предприятий Urenco смертельно опасны, поскольку радиоактивны и токсичны, но для кого-то очень выгодны Судя по всему, "Росатом" не собирается отказываться от своих планов по возобновлению ввоза в Россию отходов обогащения урана, а власти регионов решили государственной корпорации не мешать.

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Происшествия Останки шести человек откопали в центре Москвы По предварительной информации, найденные 92 фрагмента костей принадлежат шести людям. По факту инцидента в полиции начали проверку.