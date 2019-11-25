Экономика
Газета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:34, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Политика
NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму
Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
В Россию прибыла первая партия радиоактивных отходов из Германии
Иностранные агенты "Росатома" Остатки уранового производства, которые ввозят в Россию с немецких предприятий Urenco смертельно опасны, поскольку радиоактивны и токсичны, но для кого-то очень выгодны Судя по всему, "Росатом" не собирается отказываться от своих планов по возобновлению ввоза в Россию отходов обогащения урана, а власти регионов решили государственной корпорации не мешать.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Финансы
В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро
Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
Авто
Китайский Geely с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, подготавливает к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Общество
В Кремле оценили сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
Вопрос с лишением российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Николай Басков объяснил свою потасовку с Игорем Крутым в Минске
Николай Басков объяснил свое поведение на юбилее Игоря Крутого в Минске.
Общество
«Медуза»: Москва потратила 850 млн на неправильный сбор опавшей листвы
По данным «Медузы», в Москве потратили более 850 миллионов рублей на вывоз опавших листьев, при этом значительная их часть собирается в нарушение установленных правил.
Экономика
Доллар вытесняют из российской торговли
Доля российской валюты во внешнеторговом обороте РФ выросла во втором квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го с 20,2% до 21,5%, следует из расчетов Сергея Пухова из Центра развития НИУ ВШЭ (.pdf).
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Армия и оружие
Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
Политика
Медведев 5 декабря в интервью телеканалам подведет итоги года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря даст ежегодное итоговое интервью российским телеканалам.
Шоу-бизнес
Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации
Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
Происшествия
Останки шести человек откопали в центре Москвы
По предварительной информации, найденные 92 фрагмента костей принадлежат шести людям. По факту инцидента в полиции начали проверку.
Общество
Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс
Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла певица из Польши
Исполнительница из Польши Виктория Габор стала победительницей международного песенного конкурса «Детское Евровидение – 2019», передает ТАСС.