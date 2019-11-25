Экономика

Газета.RuГазета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Матвиенко рассказала о расходах на вооружения в трехлетнем бюджете РФ

Известиявчера в 10:06

Совфед рассмотрит бюджет на 2020-2022 годы

ПРАЙМ24 ноября в 17:23

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Газета.Ru25 ноября в 06:37

Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы

РБК25 ноября в 05:19

Совфед освободил от должности главы бюджетного комитета вице-спикера Журавлева

ТАСС25 ноября в 07:52

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости25 ноября в 03:25

Совет Федерации одобрил проект федерального бюджета на три года

RT на русском25 ноября в 08:22
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:34, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Московский Комсомолец 06:29
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru вчера в 22:21
Транспорт

Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
RT на русском 06:15
Спорт

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Общество

В Россию прибыла первая партия радиоактивных отходов из Германии

Иностранные агенты "Росатома" Остатки уранового производства, которые ввозят в Россию с немецких предприятий Urenco смертельно опасны, поскольку радиоактивны и токсичны, но для кого-то очень выгодны Судя по всему, "Росатом" не собирается отказываться от своих планов по возобновлению ввоза в Россию отходов обогащения урана, а власти регионов решили государственной корпорации не мешать.
Общая газета.RU вчера в 16:24
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Общество

Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Lenta.ru вчера в 11:24
Общество

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета вчера в 06:32
Происшествия

Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

РИА Новости 02:57
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru вчера в 03:05
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Lenta.ru 06:24
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
BFM.ru вчера в 10:19
Авто

Китайский Geely с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, подготавливает к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Тарантас Ньюс вчера в 13:24
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Общество

В Кремле оценили сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

Вопрос с лишением российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 04:16
Шоу-бизнес

Николай Басков объяснил свою потасовку с Игорем Крутым в Минске

Николай Басков объяснил свое поведение на юбилее Игоря Крутого в Минске.
OAnews вчера в 03:04
Общество

«Медуза»: Москва потратила 850 млн на неправильный сбор опавшей листвы

По данным «Медузы», в Москве потратили более 850 миллионов рублей на вывоз опавших листьев, при этом значительная их часть собирается в нарушение установленных правил.
Собеседник 04:22
Экономика

Доллар вытесняют из российской торговли

Доля российской валюты во внешнеторговом обороте РФ выросла во втором квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го с 20,2% до 21,5%, следует из расчетов Сергея Пухова из Центра развития НИУ ВШЭ (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 17:25
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
РБК 00:14
Космос

На МКС починили сломанный туалет

Российская газета 06:25
Армия и оружие

Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Политика

Медведев 5 декабря в интервью телеканалам подведет итоги года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря даст ежегодное итоговое интервью российским телеканалам.
ТАСС 03:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации

Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
RuNews24.ru 25 ноября в 10:43
Происшествия

Останки шести человек откопали в центре Москвы

По предварительной информации, найденные 92 фрагмента костей принадлежат шести людям. По факту инцидента в полиции начали проверку.
Росбалт 02:08
Общество

Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс

Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
ТАСС 06:25
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года

Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Live24 06:18
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла певица из Польши

Исполнительница из Польши Виктория Габор стала победительницей международного песенного конкурса «Детское Евровидение – 2019», передает ТАСС.
Аргументы и Факты 24 ноября в 12:58
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

REGNUM 04:58
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