Экономика

ИзвестияИзвестияСовфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС. Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

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Совфед рассмотрит бюджет на 2020-2022 годы

ПРАЙМ24 ноября в 17:23
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