Экономика
ИзвестияСовфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС. Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на премии «Нового радио»
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сильно сдал из-за закрытия сериала
Многие из поклонников отмечают, что резко постарел актер после закрытия сериала «Сваты».
Политика
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Армия и оружие
Удар по Сирии нанесли неизвестные военные самолеты
Происшествия
Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую тишину»
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская тишина».
Общество
Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки
В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Общество
В Ленобласти могут запретить вступать в брак должникам по алиментам
Предполагается, что должники по алиментам должны быть лишены возможности повторно вступать в брак, пока не смогут погасить задолженности перед своими прежними семьями.
Здоровье
Пара из Челябинска, за сутки собравшая миллион на операцию для нерождённой дочери, вернёт деньги
Алёна и Алексей Романенко из Челябинска, которые всего за сутки собрали миллион рублей на внутриутробную операцию для ещё не рождённой дочери, готовы вернуть деньги.
Футбол
Бывший тренер «Краснодара» рассказал об отношении команды к Мамаеву
Бывший тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко рассказал об отношении команды к полузащитнику Павлу Мамаеву.
Общество
Муниципалитеты Хакасии докричались до Москвы
Главе Аскизского района Хакасии Абреку Челтыгмашев удалось переговорить с председателем правительства России Дмитрием Медведевым в ходе 19 съезда партии Единая Россия.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Культура
Гарик Харламов снялся в клипе Глюкозы
Гарик Харламов – резидент Comedy Club снялся в новом клипе Глюкозы «Танцевач».
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Хоккей
«Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка
«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
Армия и оружие
Турция опробовала российские С-400
Турецкая армия узнала мощь российского "Триумфа" в боевых условиях. Анкара начала тестирование наших зенитных систем С-400.
Политика
МВФ и Украина достигли прогресса в обсуждении экономических реформ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы.
Наука
Изменить наследственность: четыре грядущих прорыва в генетической науке
Научное издание SingularityHub выделяет четыре технологии, потенциальное применение которых способно революционизировать генную инженерию в ближайшем будущем.