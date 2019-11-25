Экономика

Piter.tvPiter.tvСовфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2020 год

Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021 - 21,246 трлн, в 2022 - 22, 058 трлн. Расходы ожидаются в 2020 году на уровне 19,505 трлн рублей, в 2021 - 20, 634 трлн, в 2022 - 21,763 трлн.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Совет Федерации одобрил проект федерального бюджета на три года

RT на русском08:22

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Газета.Ru06:37

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости03:25

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Известия03:50

Совфед одобрил законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

ТАСС04:45

Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы

РБК05:19

Совфед рассмотрит бюджет на 2020-2022 годы

ПРАЙМвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 12:07
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

Врач назвал симптомы дефицита витамина D

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.
Piter.tv 11:06
Здоровье

Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.
Политика Сегодня 05:37
Экономика

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
РБК 20:01
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Здоровье

В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь

Сахалин.Инфо 04:14
Общество

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
Энергетика

Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ

Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.
REGNUM 11:16
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Происшествия

Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье

Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
REGNUM 19:04
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Футбол

Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
РИА Новости 15:30
Политика

Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям

Верховный суд США удовлетворил в понедельник просьбу президента США Дональда Трампа о приостановке введения в силу решения нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства.
ТАСС 19:30
Армия и оружие

Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения

Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Lenta.ru 09:48
Происшествия

В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Ужур (Красноярский край).
ТАСС 20:28
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Политика

Россия предостерегла Чехию от установки памятника власовцам

Российское посольство в Чехии заявило, что в случае установки памятника власовцам действия чешской стороны будут расцениваться как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.
RT на русском 15:42
Политика

Китай назвал США «закулисным спонсором» протестов в Гонконге

Ранее Пекин призвал Евросоюз прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая в связи с протестами в Гонконге.
ФАН 10:36
Политика

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

Как сообщает агентство Reuters, для этого сотрудники правоохранительных органов применили водометы.
РБК 20:25
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК 13:05
Космос

Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне

Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
News.ru 02:19
Энергетика

Американские СМИ заявили о развороте «Газпрома» на Восток

ФАН 08:55
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета 15:44
Армия и оружие

Турция опробовала российские С-400

Турецкая армия узнала мощь российского "Триумфа" в боевых условиях. Анкара начала тестирование наших зенитных систем С-400.
РЕН ТВ 13:27
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию более 30 ЗРПК «Панцирь-С»

Avia.pro вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

Евразия Daily 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное