Экономика
РИА НовостиСовфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы
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Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Лукашенко считает Калининград «нашей областью»
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что называет Калининградскую область входящую в состав России, "нашей областью".
Происшествия
В Таиланде умер турист из России
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Происшествия
Мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену в Москве
На юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на бывшую супругу, которая возвращалась с прогулки с ребенком, расследованием дела займется СК.
Общество
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Происшествия
Девочка из Африки неудачно испытала стеклянный пол в московской школе
В московской школе №491 десятилетняя девочка из Ганы прыгала на стеклянном полу и провалилась с пятого на четвертый этаж.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» ЮниКредит) оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.
Общество
Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках «Форта Боярд»
Телеведущая Роза Сябитова получила травму на съемках шоу "Форт Боярд". Запись выпуска доступна на сайте канала СТС.
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Происшествия
Полиция Петербурга арестовала стрелявшего из «Лады-Приоры» водителя
Полиция Санкт-Петербурга арестовала водителя «Лады-Приоры», который открыл стрельбу в воздух из окна машины во время движения в районе Московских ворот.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Политика
Швеция согласилась называть Белоруссию Беларусью
Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты.
Политика
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".