Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСовфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.
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Совфед одобрил законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

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В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы

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Парламентская газета06:53

Совфед принял поправки в федеральный бюджет на 2019 год

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Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что называет Калининградскую область входящую в состав России, "нашей областью".
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Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
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Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

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Газета.Ru 05:51
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Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

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Газета.Ru 00:23
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Участница из Польши победила на детском «Евровидении»

Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
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На юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на бывшую супругу, которая возвращалась с прогулки с ребенком, расследованием дела займется СК.
Газета.Ru 06:50
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В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
RT на русском 04:42
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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Девочка из Африки неудачно испытала стеклянный пол в московской школе

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Российский актер Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках «Форта Боярд»

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Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
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Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
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Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты.
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В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

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Интерфакс 02:40
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