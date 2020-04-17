Политика

Российская газетаРоссийская газетаСовфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
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Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября

РБК10:46

Совфед одобрил перенос Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Газета.Ru10:58

Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

РИА Новости08:59

Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

RT на русском09:07

Совет Федерации поддержал перенос даты окончания Второй мировой войны

Lenta.ru09:05

Совфед одобрил закон об изменении порядка госзакупок из-за объявленных нерабочих дней

ТАСС11:17

Совет Федерации одобрил закон о переносе даты дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

Эхо Москвы11:29
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:35, Ашберн
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Шестой жертвой коронавируса в Псковской области стала 78-летняя женщина.
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Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
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МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии

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Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета

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В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача

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Москва, 16 апреля 2020, 20:53 — REGNUM Распоряжение использовать и распределять для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин издало 16 апреля правительство Российской Федерации.
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