Политика
Российская газетаСовфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
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Политика
Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса
Глава государства Владимир Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавирусной инфекции.
9111.ru 09:55
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости 03:29
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Футбол
Слуцкий сравнил Думбия с 70-летним человеком
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» высказался относительно бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья.
Спорт-Экспресс 06:20
Экономика
ВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском 15:17
Происшествия
В Псковской области умер шестой человек с коронавирусом
Шестой жертвой коронавируса в Псковской области стала 78-летняя женщина.
Псковская Лента Новостей 17:13
Общество
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru вчера в 02:48
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
Общество
Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Экономика
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.
РИА Новости 17:33
Космос
NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.
Российская газета 15 апреля в 08:31
Наука
Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета
Тяжелые формы коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 ученые США связали с чрезмерной активностью иммунных клеток.
Ugpressa.ru 16:04
Здоровье
В Петербурге медик в случае заражения попросил считать виновным главврача
Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, врачи которой еще в начале апреля жаловались на отсутствие необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств, Сергей Саяпин записал видеообращение, в котором возложил ответственность за возможное заражение на главного врача.
РБК 13:39
Здоровье
Вышло распоряжение использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 20:53 — REGNUM Распоряжение использовать и распределять для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин издало 16 апреля правительство Российской Федерации.
REGNUM вчера в 13:53
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
Общество
Собянин допустил усиление ограничений в Москве из-за коронавируса
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
В Коммунарке врач дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В настоящий момент Россия не приблизилась к пику заболеваемости COVID-19, и наступит он не в самое ближайшее время.
Суть событий 13:00
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Футбол
УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов
По информации СМИ, квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы стартуют в конце июля - начале августа, групповые этапы - 20 и 22 октября соответственно.
Газета.Ru 11:42
Общество
Сбербанк объяснил инцидент с номерами в приложении
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.
Вести.Ru 12:45
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru 12:49
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим, как в Москве
В Санкт-Петербурге могут ввести пропускной режим, аналогичный московскому, уже на следующей неделе.
АБН вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации
Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
АБН вчера в 10:29