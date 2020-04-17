Совет Федерации одобрил перенос дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, передает «РИА Новости». Большинство сенаторов поддержали законопроект, один воздержался. Против инициативы выступили два члена Совфеда.

Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября

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