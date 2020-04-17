Политика

РБКРБКСовфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября

Совет Федерации одобрил перенос дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, передает «РИА Новости». Большинство сенаторов поддержали законопроект, один воздержался. Против инициативы выступили два члена Совфеда.
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Совет Федерации поддержал перенос даты окончания Второй мировой войны

Lenta.ru09:05

Совфед одобрил перенос Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Газета.Ru10:58

Совфед одобрил закон об изменении порядка госзакупок из-за объявленных нерабочих дней

ТАСС11:17

Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

RT на русском09:07

Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября

РБК10:46

Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

РИА Новости08:59

Совет Федерации одобрил закон о переносе даты дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

Эхо Москвы11:29
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Политика

Путин объяснил появление новых очагов коронавируса

Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:25
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Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
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Политика

Путин перенес проведение парада Победы

Республика Татарстан вчера в 11:11
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Здоровье

В Петербурге почти 140 медиков лежат в больнице с COVID-19

Ранее о более чем ста заболевших медработниках сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга Напомним, по данным на 16 апреля трое врачей, заболевших COVID-19, находились в реанимации больницы им. С. П. Боткина.
REGNUM 12:22
Общество

Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 15 апреля в 10:05
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,3K
Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
437
Общество

Елена Малышева объяснила, почему назвала коронавирус «чудом чудесным»

Как отмечает агентство РИА "Новости", Елена Малышева сообщила, что имела в виду то, что в настоящий момент уже накопилась большая статистика по заболеваемости коронавирусом, накопленная в процессе эпидемических вспышек в Китае, Италии и США.
Новые Известия 08:25
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Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
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Экономика

ФНС опубликовала сроки подачи отчетности и уплаты налогов в 2020 году

Налоговое ведомство подготовило табличный вариант разъяснений по срокам представления отчетности и уплаты текущих налогов в 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности.
GSL News 03:59
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Шоу-бизнес

Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина

После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей 08:58
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Происшествия

Второй пациент с COVID-19 умер в Калужской области

Пожилой мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в инфекционной больнице Калуги, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях врио губернатора региона Владислав Шапша.
РИА Новости 11:24
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Шоу-бизнес

Адвокат рассказала о жилищных проблемах Лидии Федосеевой-Шукшиной

Lenta.ru 05:46
6
Политика

В России приступили к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

В России начались доклинические испытания вакцин от коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Михаила Мурашко.
Телеканал Санкт-Петербург 09:53
16
Авто

Производитель Chevrolet Niva получил новое название

Как сообщает ресурс "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу отечественной компании, новое "имя" полностью отражает принадлежность предприятия к Группе "АвтоВАЗ".
Новые автомобили вчера в 06:35
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Происшествия

Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Кино

Universal снимет фильм о Зеленом Шершне

Kinonews.ru 04:44
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
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Здоровье

Путин поблагодарил строителей за возведение новых медцентров

Моя Москва.онлайн 10:23
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Экономика

ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки в апреле

Совет директоров ЦБ планирует на ближайшем заседании детально изучить возможные экономические сценарии и варианты смягчения денежно-кредитной политики.
RuNews24.ru 05:33
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Экономика

Российским семьям хватит денежных запасов на 63 дня

Национальный центр финансовой грамотности советует населению начать копить денежные средства, хотя бы по 10% от доходов.
Местное время (г. Пермь) 02:29
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Политика

Президент отреагировал на жалобы владимирского губернатора

Владимир Путин прокомментировал отчет губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Профиль 12:14
Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
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Экономика

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
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