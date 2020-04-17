Политика
РБКСовфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября
Совет Федерации одобрил перенос дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, передает «РИА Новости». Большинство сенаторов поддержали законопроект, один воздержался. Против инициативы выступили два члена Совфеда.
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Политика
Путин объяснил появление новых очагов коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11
Здоровье
В Петербурге почти 140 медиков лежат в больнице с COVID-19
Ранее о более чем ста заболевших медработниках сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга Напомним, по данным на 16 апреля трое врачей, заболевших COVID-19, находились в реанимации больницы им. С. П. Боткина.
REGNUM 12:22
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 15 апреля в 10:05
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
Общество
Елена Малышева объяснила, почему назвала коронавирус «чудом чудесным»
Как отмечает агентство РИА "Новости", Елена Малышева сообщила, что имела в виду то, что в настоящий момент уже накопилась большая статистика по заболеваемости коронавирусом, накопленная в процессе эпидемических вспышек в Китае, Италии и США.
Новые Известия 08:25
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Экономика
ФНС опубликовала сроки подачи отчетности и уплаты налогов в 2020 году
Налоговое ведомство подготовило табличный вариант разъяснений по срокам представления отчетности и уплаты текущих налогов в 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности.
GSL News 03:59
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей 08:58
Происшествия
Второй пациент с COVID-19 умер в Калужской области
Пожилой мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в инфекционной больнице Калуги, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях врио губернатора региона Владислав Шапша.
РИА Новости 11:24
Политика
В России приступили к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
В России начались доклинические испытания вакцин от коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Михаила Мурашко.
Телеканал Санкт-Петербург 09:53
Авто
Производитель Chevrolet Niva получил новое название
Как сообщает ресурс "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу отечественной компании, новое "имя" полностью отражает принадлежность предприятия к Группе "АвтоВАЗ".
Новые автомобили вчера в 06:35
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Кино
Universal снимет фильм о Зеленом Шершне
Kinonews.ru 04:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Здоровье
Путин поблагодарил строителей за возведение новых медцентров
Моя Москва.онлайн 10:23
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки в апреле
Совет директоров ЦБ планирует на ближайшем заседании детально изучить возможные экономические сценарии и варианты смягчения денежно-кредитной политики.
RuNews24.ru 05:33
Экономика
Российским семьям хватит денежных запасов на 63 дня
Национальный центр финансовой грамотности советует населению начать копить денежные средства, хотя бы по 10% от доходов.
Местное время (г. Пермь) 02:29
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Политика
Президент отреагировал на жалобы владимирского губернатора
Владимир Путин прокомментировал отчет губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Профиль 12:14
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Экономика
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08