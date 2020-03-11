Политика

Газета.RuГазета.RuСовфед одобрил поправки в Конституцию

Совет Федерации практически единогласно одобрил закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС. На пленарном заседании за принятие законопроекта проголосовали 160 сенаторов, 1 против и 3 воздержались.
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Людмила Нарусова
Если мы хотим абсолютной легитимности, юридической чистоты, а мы меняем саму конструкцию власти, то голосование должно быть действительно свободным, осознанным. И люди, которые поддерживают одни поправки и отрицательно относятся к другим, должны иметь право свою позицию выразить. Но я в одиночестве.
— Людмила Нарусова, российский депутатЗакC.Ру 09:11

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