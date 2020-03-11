Политика
Газета.RuСовфед одобрил поправки в Конституцию
Совет Федерации практически единогласно одобрил закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС. На пленарном заседании за принятие законопроекта проголосовали 160 сенаторов, 1 против и 3 воздержались.
Читать в источнике
Оценить2K
Если мы хотим абсолютной легитимности, юридической чистоты, а мы меняем саму конструкцию власти, то голосование должно быть действительно свободным, осознанным. И люди, которые поддерживают одни поправки и отрицательно относятся к другим, должны иметь право свою позицию выразить. Но я в одиночестве.
— Людмила Нарусова, российский депутатЗакC.Ру 09:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса
В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Политика
Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд
Некоторые собеседники издания уверяли, что Сандерс сам не хочет стоять на пути Байдена и поэтому уйдет, не дожидаясь последних этапов праймериз.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Дивиденды «Лукойла» за 2019 год составят суммарно 542 рубля на акцию
Дивиденды "Лукойла" за 2019 год составят суммарно 542 рубля на обыкновенную акцию, сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе телефонной конференции.
Наука
Названы главные факторы смертей от коронавируса
Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Футбол
Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах
Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Политика
Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Энергетика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Наука
Терминатор в рекламе: заменит ли ИИ маркетологов и специалистов по продажам
Казалось бы, большинство компаний сегодня пользуется всеми этими инструментами, но SMM-менеджеры, email-маркетологи, таргетологи, сотрудники отдела продаж и многие другие специалисты всё еще сохраняют свою востребованность.
Общество
Украина ввела тотальный карантин из-за коронавируса
Соседи заложили москвичку из-за нарушения ей карантина по коронавирусу На Украине заразился коронавирусом один человек, под наблюдением на данный момент находятся еще пятеро.
Хоккей
ХК «Спартак» ждет решение КХЛ по матчу плей-офф с московским «Динамо»
Московский "Спартак" ждет решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы понять, как проводить домашний матч Кубка Гагарина против московского "Динамо" из-за ситуации с коронавирусом, заявили РИА Новости в пресс-службе "красно-белых".
Политика
ЦИК представил логотип и слоган голосования по Конституции
Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Игры
Российская игра собрала более $2 миллионов на Kickstarter
Армия и оружие
До военной базы в Ираке долетели десять ракет
Ракеты упали на территории базы Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), где дислоцированы американские военные.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.