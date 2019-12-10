Совет Федерации на пленарном заседании 11 декабря одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно, передает РИА Новости. Соответствующий документ ранее был разработан в правительстве РФ.

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Экономика В Петербурге массово банкротятся строительные организации Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.

Политика Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Игры В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2 Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.

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Политика Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.

Политика Трамп пообещал незамедлительно подписать оборонный бюджет Глава Белого дома поторопил конгресс с принятием документа Президент США Дональд Трамп пообещал не откладывать подписание оборонного бюджета страны на 2020 год.

Экономика Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10% Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).

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