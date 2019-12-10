Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСовфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Совет Федерации на пленарном заседании 11 декабря одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно, передает РИА Новости. Соответствующий документ ранее был разработан в правительстве РФ.
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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС05:42

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

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Члены Совета Федерации одобрили продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 г

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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБКвчера в 07:54

Заморозку накопительной пенсии могут продлить ещё на год

Парламентская газета06:31

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Российская газетавчера в 06:02
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В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
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