Экономика
Газета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера Virtus.pro
Virtus.pro сообщила, что генеральный менеджер организации Роман Дворянкин покинет должность в январе 2020 года.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Происшествия
Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве
Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года
Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Футбол
«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре
Стали известны результаты жеребьевки Кубка ФНЛ-2020, который зимой пройдет на Кипре.
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Политика
Эрдоган пообещал урегулировать разногласия с США по С-400 до апреля
До апреля следующего года Турция намерена урегулировать с США разногласия относительно покупки и эксплуатации российских зенитных ракетных систем С-400.
Спорт
Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу
Здоровье
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Экономика
Фонд Людмилы Путиной оказался получателем иностранного финансирования
Фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», которым руководит второй муж Людмилы Путиной Артур Очеретный, являлся получателем иностранного финансирования.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Наука
60 лет исполнилось синхротрону Большого адронного коллайдера
Сегодня ПС используется для предварительного ускорения пучков протонов и ионов в инжекционной цепи Большого адронного коллайдера.
Общество
В Курске готовят самую дешевую в России шаурму
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Спорт
Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
На подмосковных коров надели VR-очки
Корова в очках виртуальной реальности на ферме в Подмосковье © / пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Как выяснилось в результате исследования, благодаря ношению VR-очков коровы действительно демонстрировали снижение уровня тревожности, спокойствие и «повышение общего эмоционального настроя».
Политика
Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины
Владимир Зеленский напомнил бизнесмену Игорю Коломойскому о том, кто является президентом Украины.
Армия и оружие
Найдено тело взятого украинскими националистами в заложники майора ВСУ
Ранее стало известно, что 20 ноября у населенного пункта Приволье радикалы остановили военный автомобиль ВСУ.
Авто
Lamborghini представила суперкар для геймеров
Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Здоровье
В России средний возраст смерти от ВИЧ составляет 39 лет
За полгода в стране выявлено 47 тысяч случаев заражения вирусом иммунодефицита Средний возраст смерти россиян, зараженных ВИЧ, составляет 39 лет.
Общество