Экономика

Газета.RuГазета.RuСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов. Так, в 2020 году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Совфед освободил от должности главы бюджетного комитета вице-спикера Журавлева

ТАССвчера в 07:52

Совет Федерации одобрил проект федерального бюджета на три года

RT на русскомвчера в 08:22

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Газета.Ruвчера в 06:37

Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы

РБКвчера в 05:19

Бюджет 2020: спасибо нефтяникам и правительству

Life.ru05:10

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 03:25

Совфед рассмотрит бюджет на 2020-2022 годы

ПРАЙМ24 ноября в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Киберспорт

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера Virtus.pro

Virtus.pro сообщила, что генеральный менеджер организации Роман Дворянкин покинет должность в январе 2020 года.
Cyber.sports.ru 09:38
Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
News.ru 07:55
Происшествия

Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве

Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Газета.Ru 09:45
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:54
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Футбол

«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре

Стали известны результаты жеребьевки Кубка ФНЛ-2020, который зимой пройдет на Кипре.
КП - Самара 08:21
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM 08:59
Общество

Назван лучший по качеству жизни город России

Известия 10:25
Общество

Медики предупредили об опасности переедания мандаринов

Дни24 01:26
Политика

Эрдоган пообещал урегулировать разногласия с США по С-400 до апреля

До апреля следующего года Турция намерена урегулировать с США разногласия относительно покупки и эксплуатации российских зенитных ракетных систем С-400.
Вестник Кавказа 05:12
Спорт

Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

Известия 24 ноября в 16:45
Здоровье

Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка

Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка.
UfacityNews.ru 10:15
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Экономика

Фонд Людмилы Путиной оказался получателем иностранного финансирования

Фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», которым руководит второй муж Людмилы Путиной Артур Очеретный, являлся получателем иностранного финансирования.
Общая газета.RU 10:16
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Наука

60 лет исполнилось синхротрону Большого адронного коллайдера

Сегодня ПС используется для предварительного ускорения пучков протонов и ионов в инжекционной цепи Большого адронного коллайдера.
Популярная механика 07:00
Общество

В Курске готовят самую дешевую в России шаурму

Друг для друга (Курск) 01:52
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Спорт

Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 10:20
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

На подмосковных коров надели VR-очки

Корова в очках виртуальной реальности на ферме в Подмосковье © / пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Как выяснилось в результате исследования, благодаря ношению VR-очков коровы действительно демонстрировали снижение уровня тревожности, спокойствие и «повышение общего эмоционального настроя».
Naked Science 09:58
Политика

Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины

Владимир Зеленский напомнил бизнесмену Игорю Коломойскому о том, кто является президентом Украины.
Мой Брянск 10:19
Армия и оружие

Найдено тело взятого украинскими националистами в заложники майора ВСУ

Ранее стало известно, что 20 ноября у населенного пункта Приволье радикалы остановили военный автомобиль ВСУ.
Московский Комсомолец 07:21
Авто

Lamborghini представила суперкар для геймеров

Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Профиль вчера в 12:40
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Здоровье

В России средний возраст смерти от ВИЧ составляет 39 лет

За полгода в стране выявлено 47 тысяч случаев заражения вирусом иммунодефицита Средний возраст смерти россиян, зараженных ВИЧ, составляет 39 лет.
Союзное Вече 06:50
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное