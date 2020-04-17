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Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,3K

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 127

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 552

Здоровье В Петербурге у более чем 130 медиков заподозрили коронавирус Более 130 медицинских работников находятся в инфекционной больнице им. Боткина в Петербурге с подозрением или с подтвержденным диагнозом заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" главврач больницы Денис Гусев. 100

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 493

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Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 2

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 2

Происшествия Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного. 59

Футбол Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в Россию Главный тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия раскритиковал решение российского футболиста покинуть команду и вернуться на родину, несмотря на запрет клуба и властей Испании, сообщает РБК.

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Здоровье Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса Бывший директор Департамента ВОЗ по вопросам здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Энтони Костельо заявил, что карантинные меры сами по себе не помогают борьбе с коронавирусом COVID-19.

Здоровье Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе. 132

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Политика Помпео: США хотят осмотреть лабораторию в Ухане Вашингтон, 17 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Китаю следует пустить американских специалистов в лабораторию, в которой, как считает Вашингтон, мог быть создан коронавирус, заявил 17 апреля госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, передаёт Fox Business. 1