Общество
ИзвестияСовфед одобрил возвращение курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон о возвращении курилок в здания аэропортов. Соответствующее решение сенаторы приняли на заседании в понедельник, 23 декабря.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Возвращение курилок в аэропорты, новый альбом Гарри Стайлза и другие новости утра
Афиша Daily19 декабря в 19:02
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Футбол
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина, которое тот получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2), сообщает Sky Sports.
Политика
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Кино
Джеймс Кэмерон планирует вновь показать «Аватар» в кинотеатрах
Джеймс Кэмерон планирует вновь выпустить в прокат фильм "Аватар" 2009 года.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Авто
Гендиректор Lamborghini рассказал о грядущих автомобилях
Проект четвёртой модели Lamborghini, которая дополнит Huracan, Aventador и Urus, «находится в режиме ожидания».
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Общество
Кот Мостик в обед встретит первый поезд на Крымском мосту
Главный «инспектор» строительства Крымского моста рыжий кот Мостик встретит первый железнодорожный состав на объекте уже в обед.
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного потребления воды
Излишнее употребление жидкости может способствовать ускорению распада белка и, как следствие, вымыванию из организма необходимых человеку витаминов и микроэлементов.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
Военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии телеканалу «Звезда» объяснил причину негодования Вашингтона – С-400 обезоруживает Америку.
Футбол
Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»
Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
Происшествия
Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Общество
Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе
Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Футбол
Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
Кино
Джокер мог быть не Джокером в фильме «Джокер»
Фильм "Джокер", в котором главную роль исполнил актер Хоакин Феникс, получил награду международного Венецианского фестиваля и считается одним из главных фаворитов предстоящей "оскаровской" гонки.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Политика
Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток
На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно позволит решить демографическую проблему.
Шоу-бизнес
Певица Вера Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием
Популярная певица Вера Брежнева поздравила с 35-летием своих сестер-двойняшек.