Общество

ИзвестияИзвестияСовфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон о возвращении курилок в здания аэропортов. Соответствующее решение сенаторы приняли на заседании в понедельник, 23 декабря.
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Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

Известия08:38

Совфед одобрил закон о курилках в аэропортах

RT на русском06:40

Сенаторы проголосовали за возвращение курилок в аэропорты

Парламентская газета06:39

Совфед разрешил размещать курилки в аэропортах

РИА Новости06:34

В российские аэропорты возвращают курилки

Вместе-РФ06:34

Совфед одобрил закон о возвращении курилок в аэропорты

ТАСС06:39

Возвращение курилок в аэропорты, новый альбом Гарри Стайлза и другие новости утра

Афиша Daily19 декабря в 19:02
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Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Политика

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
РБК 07:03
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:21
Футбол

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина, которое тот получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2), сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 10:29
Политика

На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда.
РИА Новости 08:45
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Lenta.ru 10:20
Кино

Джеймс Кэмерон планирует вновь показать «Аватар» в кинотеатрах

Джеймс Кэмерон планирует вновь выпустить в прокат фильм "Аватар" 2009 года.
Клопс вчера в 08:24
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Авто

Гендиректор Lamborghini рассказал о грядущих автомобилях

Проект четвёртой модели Lamborghini, которая дополнит Huracan, Aventador и Urus, «находится в режиме ожидания».
Драйв 06:18
Политика

Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Росбалт 07:15
Общество

Кот Мостик в обед встретит первый поезд на Крымском мосту

Главный «инспектор» строительства Крымского моста рыжий кот Мостик встретит первый железнодорожный состав на объекте уже в обед.
Политическая Экспертиза 04:25
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного потребления воды

Излишнее употребление жидкости может способствовать ускорению распада белка и, как следствие, вымыванию из организма необходимых человеку витаминов и микроэлементов.
МедиаПоток вчера в 03:44
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

Военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии телеканалу «Звезда» объяснил причину негодования Вашингтона – С-400 обезоруживает Америку.
RuNews24.ru 21 декабря в 00:36
Футбол

Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Sport24.ru вчера в 06:47
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
Rambler News Service 01:51
Происшествия

Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Общество

Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе

Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
РБК 10:24
Происшествия

Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК

Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Российская газета 10:29
Футбол

Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
RT на русском 08:47
Кино

Джокер мог быть не Джокером в фильме «Джокер»

Фильм "Джокер", в котором главную роль исполнил актер Хоакин Феникс, получил награду международного Венецианского фестиваля и считается одним из главных фаворитов предстоящей "оскаровской" гонки.
Kinonews.ru 01:56
Общество

В Москве и Подмосковье «заминировали» 1,6 тыс. объектов

ТАСС 10:43
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Технологии

В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса

Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
ITZine.ru 07:59
Политика

Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно позволит решить демографическую проблему.
ТАСС 09:43
Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием

Популярная певица Вера Брежнева поздравила с 35-летием своих сестер-двойняшек.
Актуальные Новости 05:09
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