Общество

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Совет Федерации одобрил закон о возвращении курилок в здания аэропортов. Соответствующее решение сенаторы приняли на заседании в понедельник, 23 декабря.
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Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

Известия08:38

Совфед одобрил закон о курилках в аэропортах

RT на русском06:40

Сенаторы проголосовали за возвращение курилок в аэропорты

Парламентская газета06:39

Совфед разрешил размещать курилки в аэропортах

РИА Новости06:34

В российские аэропорты возвращают курилки

Вместе-РФ06:34

Совфед одобрил закон о возвращении курилок в аэропорты

ТАСС06:39

Возвращение курилок в аэропорты, новый альбом Гарри Стайлза и другие новости утра

Афиша Daily19 декабря в 19:02
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Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Политика

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости 08:29
Происшествия

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:39
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
РИА Новости 08:16
Футбол

ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Шкуриным

Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24. «Чемпионат» подтверждает эту информацию.
Чемпионат 08:20
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Наука

Собачий мозг настроен на грубый подсчёт

Собачий мозг и впрямь реагировал на изменения количества, то есть, к примеру, если на смену трёх маленьких точек десятью большими он реагировал сильнее, чем если три маленькие точки сменялись тремя же большими.
Наука и жизнь 19 декабря в 23:00
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Политика

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
РБК 07:03
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Газета.Ru 06:13
Политика

Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
REGNUM 04:46
Фигурное катание

«Живет на катке»: Нина Мозер рассказала о работе Этери Тутберидзе

Актуальные Новости 08:22
Футбол

Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Sport24.ru вчера в 06:47
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия

Драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
Телеканал 360° 03:12
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

ToDay News Ufa 21 декабря в 08:28
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
РИА Новости 03:30
Общество

Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
РБК 08:45
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию

Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.
Lenta.ru 09:07
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Авто

Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA

Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Актуальные Новости 07:55
Политика

Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
РИА Новости 05:48
Происшествия

Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
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