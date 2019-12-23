Общество

BFM.ruBFM.ruСовфед одобрил возврат курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
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Совет Федерации разрешил размещать курительные комнаты в аэропортах

Российская газета07:13

В российские аэропорты возвращают курилки

Вместе-РФ06:34

Совфед одобрил закон о курилках в аэропортах

RT на русском06:40

Совфед одобрил закон о возвращении курилок в аэропорты

ТАСС06:39

Совфед разрешил размещать курилки в аэропортах

РИА Новости06:34

Совфед поддержал возвращение курилок в аэропорты

Газета.Ru06:57

Сенаторы проголосовали за возвращение курилок в аэропорты

Парламентская газета06:39
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Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Политика

Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
РБК 07:32
Футбол

«Атлетико» согласовал контракт с Кавани

Мадридский «Атлетико» согласовал условия личного контракта с уругвайским нападающим «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Чемпионат 05:00
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «экстремальное тепло»

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Европейской части России 23—24 декабря будет аномально тёплой.
RT на русском 07:12
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Политика

Асад решил отдавать приоритет российским компаниям

Взгляд.ру 07:16
Политика

Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
РБК 06:22
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Киберспорт

«Ведьмак» от Netflix вернул популярность игровой адаптации

Телевизионная адаптация книжного цикла романов «Ведьмак» от Netflix способствовала росту популярности ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая Охота».
News.ru 04:07
Армия и оружие

Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео

Российская газета 05:45
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Хоккей

Сегодня «Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» в Давосе

Новый Век 05:19
Политика

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
ТАСС вчера в 00:31
Политика

В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости Крым 07:09
Шоу-бизнес

Клара Новикова прокомментировала призыв Борщевой закрыть «Аншлаг»

Народная артистка РФ Клара Новикова прокомментировала призыв звезды КВН и шоу Comedy Woman Елены Борщевой закрыть программу «Аншлаг», которая выходит на телевидении уже более 30 лет, а юмориста Владимира Винокура заменить роботом.
Пятый канал 07:23
Происшествия

Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
RT на русском 04:28
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Первый поезд из Москвы в Симферополь через Крымский мост отправится 24 декабря, время в пути составит 33 часа.
ТАСС 06:02
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Общество

Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Ведомости 06:48
Гаджеты

3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети

В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max.
News.ru вчера в 07:43
Транспорт

Собянин открыл в новой Москве дорогу

В новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино - Саларьево. Движение по нему запустил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 07:20
Политика

Новый глава украинского института нацпамяти назвал задачи на пять лет

Дробович заявил, что приоритетами на пять лет работы УИНП станут также усилия на международной арене по признанию массового голода 1933 года (голодомора) геноцидом украинцев и противодействию «российской агрессии», передает ТАСС.
Взгляд.ру 07:45
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