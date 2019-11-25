Политика
ФедералПрессСовфед одобрил закон о СМИ-иноагентах
Совфед одобрил закон, который позволяет признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Предполагается, что перечнем физических лиц-иноагентов будет заниматься Минюст, согласовывая свои действия с МИД.
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с чего всё началось
Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.ТАСС07:15
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Политика
Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси
Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
Общество
Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец
В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату
РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
Общество
В конкурсе самых смешных названий победило село из Коми
Происшествия
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Экономика
Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора
Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Религия
Работа подворья Александрийского Патриархата в Москве приостановлена
По словам отца Игоря, окончательное решение о перспективах работы Александрийского подворья предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого намечено на конец декабря.
Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Гаджеты
В марте Apple выпустит iPhone SE 2
Всех поклонников «яблочной» продукции ожидает новинка, которую корпорация Apple обещала выпустить в марте 2020 года. iPhone SE 2 выйдет в следующем году, а iPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ.
Политика
«Верните унитазы!» — украинцы из-за «туалетного надругательства» устроили акцию у посольства РФ
Активисты движения «Украинские студенты за свободу» организовали под посольством России в Киеве акцию «Гумконвой для России», в ходе которой принесли к диппредставительству трусы и унитазы.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Футбол
Игроки «Лиона» Депай и Ауар пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»
Футболисты французского "Лиона" Мемфис Депай и Уссем Ауар не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".
Технологии
Google прокомментировала ситуацию с 4K и 60 FPS в Stadia
По данным ресурса 9to5google, многие игры не работают в разрешении 4K при 60 FPS.
Политика
Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Берег Азовского моря обмелел из-за сильного ветра
Жители решили воспользоваться положением. И теперь ходят в центр города прям по морскому дню.