Политика

ФедералПрессФедералПрессСовфед одобрил закон о СМИ-иноагентах

Совфед одобрил закон, который позволяет признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Предполагается, что перечнем физических лиц-иноагентов будет заниматься Минюст, согласовывая свои действия с МИД.
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с чего всё началось

Совфед одобрил расширение списка СМИ, которые могут быть признаны иноагентами

Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами

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