Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

с чего всё началось

Совфед одобрил закон, который позволяет признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Предполагается, что перечнем физических лиц-иноагентов будет заниматься Минюст, согласовывая свои действия с МИД.

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