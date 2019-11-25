Экономика

Piter.tvPiter.tvСовфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2020 год

Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021 - 21,246 трлн, в 2022 - 22, 058 трлн. Расходы ожидаются в 2020 году на уровне 19,505 трлн рублей, в 2021 - 20, 634 трлн, в 2022 - 21,763 трлн.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Совфед одобрил законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

ТАСС04:45

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Известия03:50

Совфед принял поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Аргументы и Факты04:52

Шатохин прокомментировал одобренный Совфедом бюджет России на 2020-2022 годы

Парламентская газета10:28

В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы

Комсомольская правда03:40

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости03:25

Доходы в бюджет от НДС растут

Орел-Регион22 ноября в 01:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Происшествия

30 школьников в Нижегородской области отравились газом

Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Российская газета 05:26
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Происшествия

СК проверит информацию о нападении на врача Псковской детской больницы

Следственные органы проводят проверку информации в СМИ о нападении на врача Псковской детской областной больницы, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 09:56
Космос

Идентифицирована самая распространенная форма углерода во Вселенной

Молекула C60 с одним дополнительным протоном является самой распространенной формой углерода в космосе, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Ин-спейс.ру 11:00
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Единоборства

Боец Александр Емельяненко заявил, что в России его никто не победит

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что в России нет соперника, который бы его победил.
ТАСС Спорт 06:42
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Взгляд.ру 12:56
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

БИЗНЕС Online 07:57
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Технологии

Создатель интернета призывает сделать его безопасным

Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
ТАСС 07:54
Политика

Оксана Пушкина потребовала у главы МВД проверить движение «Сорок сороков»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина и адвокат Константин Добрынин в понедельник направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку «православных активистов», устроивших кампанию в соцсетях против законопроекта о домашнем насилии.
РБК 11:56
Кино

Фильму «Дау» Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России

Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссёра Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 12:51
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
РИА Новости 11:31
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Общество

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
Эхо Москвы 12:00
Политика

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Армия и оружие

Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения

Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Lenta.ru 09:48
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новости 12:41
Шоу-бизнес

Жена актёра Игоря Петренко пожаловалась на нехватку денег

Жена российского актёра Игоря Петренко Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег.
News.ru 10:19
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета 04:15
Космос

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» может быть перенесен

Специалисты на космодроме Байконур выявили замечания при подготовке к запланированному на 1 декабря 2019 года запуску грузового корабля "Прогресс МС-13".
Газета.Ru 04:57
Политика

Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей

Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Утро.ru 12:52
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости вчера в 08:01
Армия и оружие

Борьба с терроризмом должна быть жесткой: СМИ встали на сторону ЧВК «Вагнера»

Распространяемое в соцсетях видео ликвидации террориста «Исламского государства»* (ИГ, организация запрещена на территории РФ) бойцами ЧВК «Вагнера» вызвало широкое обсуждение не только среди рядовых пользователей, но и в среде военных экспертов, передает «Правда.ру».
Russia News 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное