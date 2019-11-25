Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021 - 21,246 трлн, в 2022 - 22, 058 трлн. Расходы ожидаются в 2020 году на уровне 19,505 трлн рублей, в 2021 - 20, 634 трлн, в 2022 - 21,763 трлн.

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2020 год

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Происшествия 30 школьников в Нижегородской области отравились газом Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Общество Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Космос Идентифицирована самая распространенная форма углерода во Вселенной Молекула C60 с одним дополнительным протоном является самой распространенной формой углерода в космосе, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК Уголовное дело историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Транспорт Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.

Технологии Создатель интернета призывает сделать его безопасным Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.

Политика Оксана Пушкина потребовала у главы МВД проверить движение «Сорок сороков» Депутат Госдумы Оксана Пушкина и адвокат Константин Добрынин в понедельник направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку «православных активистов», устроивших кампанию в соцсетях против законопроекта о домашнем насилии.

Космос Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» может быть перенесен Специалисты на космодроме Байконур выявили замечания при подготовке к запланированному на 1 декабря 2019 года запуску грузового корабля "Прогресс МС-13".