Экономика

ИзвестияИзвестияСовфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС. Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Совет Федерации одобрил проект федерального бюджета на три года

RT на русском25 ноября в 08:22

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Газета.Ru25 ноября в 06:37

Совфед освободил от должности главы бюджетного комитета вице-спикера Журавлева

ТАСС25 ноября в 07:52

Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы

РБК25 ноября в 05:19

Сенаторы одобрили федеральный бюджет на 2020–2022 годы

Телеканал 360°25 ноября в 03:28

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости25 ноября в 03:25

Совфед рассмотрит бюджет на 2020-2022 годы

ПРАЙМ24 ноября в 17:23
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
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Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБК вчера в 21:20
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США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
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Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области

Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

Эксперт: Порошенко не хочет прямых закупок газа у России

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко требует не допустить прямых закупок газа из России.
РЕН ТВ вчера в 17:13
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Музыка

София Ротару тяжело переживает травлю в России

Ранее в беседе с «URA.RU» Лавров отметил, что подобная травля могла являться заказом и началась из-за того, что Ротару не приехала на «Песню года» в прошлом году.
URA.Ru 01:30
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Армия и оружие

Госдеп заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер во вторник, 26 ноября, заявил, что «военное вмешательство России» угрожает безопасности и стабильности в Ливии.
Известия 00:23
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Спорт

МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию

Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Что происходит вчера в 09:33
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Общество

Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Lenta.ru вчера в 17:10
Культура

Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском.
Piter.tv 01:22
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Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости вчера в 10:00
Армия и оружие

Определены сроки сдачи двух подлодок проекта 677

Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Кронштадт» и «Великие Луки» будут сданы 25 ноября 2021 года, следует из материалов Кремля к поездке президента Владимира Путина в Санкт-Петербург.
Взгляд.ру 01:45
Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе

Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
РИА Новости вчера в 15:41
Армия и оружие

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Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Известия вчера в 04:28
Культура

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Известия вчера в 22:07
Общество

Голикова сообщила, как пройдет индексация маткапитала в новом году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что индексация материнского капитала возобновится с 2020 года, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Происшествия

После ЧП в котельной в дома воронежцев вернулось тепло

РИА Воронеж 01:10
Общество

Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу

Интерфакс вчера в 06:01
Происшествия

В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 00:02
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СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru вчера в 08:44
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Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Газета.Ru 01:22
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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
Woman.ru вчера в 11:17
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