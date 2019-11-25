Экономика
ИзвестияСовфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС. Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей.
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Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Происшествия
Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области
Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Политика
Эксперт: Порошенко не хочет прямых закупок газа у России
Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко требует не допустить прямых закупок газа из России.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Музыка
София Ротару тяжело переживает травлю в России
Ранее в беседе с «URA.RU» Лавров отметил, что подобная травля могла являться заказом и началась из-за того, что Ротару не приехала на «Песню года» в прошлом году.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Армия и оружие
Госдеп заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер во вторник, 26 ноября, заявил, что «военное вмешательство России» угрожает безопасности и стабильности в Ливии.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию
Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Общество
Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Культура
Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Армия и оружие
Определены сроки сдачи двух подлодок проекта 677
Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Кронштадт» и «Великие Луки» будут сданы 25 ноября 2021 года, следует из материалов Кремля к поездке президента Владимира Путина в Санкт-Петербург.
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Общество
Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей
1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Общество
Голикова сообщила, как пройдет индексация маткапитала в новом году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что индексация материнского капитала возобновится с 2020 года, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
После ЧП в котельной в дома воронежцев вернулось тепло
Общество
Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу
Происшествия
В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Происшествия
Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.