Экономика

Piter.tvPiter.tvСовфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2020 год

Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021 - 21,246 трлн, в 2022 - 22, 058 трлн. Расходы ожидаются в 2020 году на уровне 19,505 трлн рублей, в 2021 - 20, 634 трлн, в 2022 - 21,763 трлн.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Матвиенко рассказала о расходах на вооружения в трехлетнем бюджете РФ

Известиявчера в 10:06

Совфед рассмотрит бюджет на 2020-2022 годы

ПРАЙМ24 ноября в 17:23

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Газета.Ru25 ноября в 06:37

Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы

РБК25 ноября в 05:19

Совфед освободил от должности главы бюджетного комитета вице-спикера Журавлева

ТАСС25 ноября в 07:52

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости25 ноября в 03:25

Совет Федерации одобрил проект федерального бюджета на три года

RT на русском25 ноября в 08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Происшествия

СК начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане

РИА Новости 02:41
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Политика

В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 02:26
Шоу-бизнес

Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска

Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
StarHit.ru вчера в 07:00
Происшествия

Жителя Иркутска арестовали за агитацию воевать в Сирии на стороне ИГ

Суд в Иркутской области арестовал гражданина Таджикистана, который вербовал сторонников в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) для участия в боевых действиях в Сирии.
Известия 02:52
Общество

Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране

В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
REGNUM 02:13
Спорт

Путин рассказал, что его родители возражали против занятий самбо

Мойка78 02:32
Политика

В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
RT на русском 02:53
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму

ТАСС 00:32
Здоровье

Описаны последствия приема российских и импортных лекарств

Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми.
Lenta.ru вчера в 17:00
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
РБК 01:04
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН 25 ноября в 21:19
Армия и оружие

Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Российская газета 00:12
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании.
Век 02:21
Экономика

Экономколлегия разберется в перекладывании вины за уход от налогов

Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в Экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Право.ру 01:58
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом

Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 25 ноября в 07:58
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня 25 ноября в 07:34
Общество

В Брянске на сессии горсовета утвердили директоров двух школ

Сегодня, 27 ноября в Брянске проходит очередное заседание горсовета народных депутатов. Депутатам предстоит рассмотреть 27 вопросов.
Городской телеканал (Брянск) 02:42
Здоровье

Поликлиника со взрослым и детским отделениями откроется в Бутырском районе

В Бутырском районе ввели в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
Вечерняя Москва вчера в 03:57
Энергетика

Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

Трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) начнёт работать в режиме максимальной проектной мощности 27 ноября, сообщили в пресс-службе компании «Транснефть».
REGNUM вчера в 16:29
Футбол

Левандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в ЛЧ

Газета.Ru вчера в 23:50
Авто

Китайский Geely с Volvo создали новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня вчера в 12:05
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Брэд Питт перестал скрывать роман с молодой актрисой

Голливудский актер Брэд Питт перестал скрывать роман с молодой коллегой по цеху Алией Шокат.
Актуальные Новости вчера в 07:02
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости 25 ноября в 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное