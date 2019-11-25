Экономика
Piter.tvСовфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2020 год
Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021 - 21,246 трлн, в 2022 - 22, 058 трлн. Расходы ожидаются в 2020 году на уровне 19,505 трлн рублей, в 2021 - 20, 634 трлн, в 2022 - 21,763 трлн.
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Здоровье
Подбирать лекарства начнут с учетом этнических особенностей человека
Специалисты Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) в Якутске разработали программу, которая подбирает лекарства для пациента с учетом его этнических особенностей.
Medical Note 07:13
Происшествия
СМИ сообщили о задержании в ЕАО священника за растление детей
В Еврейской автономной области задержан настоятель храма по подозрению в растлении малолетних.
Znak.com 00:31
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Гаджеты
Samsung впервые заработал в России на смартфонах больше, чем Apple
Итоги квартала По итогам III кв. 2019 г. на российский рынок смартфонов было поставлено 8,617 млн устройств, что на 2,2% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.
CNews 10:31
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
RT на русском 18:44
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru вчера в 05:51
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Российская газета 10:37
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости вчера в 06:18
Наука
Занятие любовью помогает мухам улучшить память
Специалисты из французского Национального центра научных исследований выяснили, что у «влюблённых» самок мух дрозофил начинает лучше работать память.
News.ru вчера в 05:50
Наука
Вороны могут контролировать себя как дети
Вороны могут контролировать себя как дети.
МИР 24 17:39
Футбол
Бояринцев покинет «Текстильщик»
Матч ТВ вчера в 09:00
Общество
Медведев отдал Якутии земли, которые получат многодетные семьи
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе 458,6764 га земель лесного фонда Якутии в категорию земель сельхозназначения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:07
Музыка
Королева поп-музыки сменила короля. Итоги American Music Awards 2019
Кроме прочего, Тейлор Свифт еще и обогнала Майкла Джексона по количеству полученных наград — у него было 24 премии, а у Тейлор Свифт после последнего награждения — 29.
Телеканал 360° 06:17
Авто
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
"Российская газета" опубликовала снимки серийного экземпляра рестайлингового внедорожника Lada 4x4.
РИА Новости 18:45
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Футбол
Мбаппе заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что «Золотой мяч» больше всех заслужил капитан «Барселоны» Лионель Месси, сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel.Месси.
Soccer.ru 04:01
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Технологии
Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G
Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.
Ferra вчера в 10:54
Политика
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы, и предостерегло власти этой страны от установки им памятника, поскольку это будет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
РИА Новости 17:39
Общество
Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки
В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
Солидарность 11:56
Политика
В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии
Московский Комсомолец 15:45
Общество
Врач назвал симптомы дефицита витамина D
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.
Piter.tv 11:06
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:59
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
РИА Новости 05:04