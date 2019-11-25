Экономика
Piter.tvСовфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2020 год
Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021 - 21,246 трлн, в 2022 - 22, 058 трлн. Расходы ожидаются в 2020 году на уровне 19,505 трлн рублей, в 2021 - 20, 634 трлн, в 2022 - 21,763 трлн.
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Военный эксперт о случайных пусках ракет: «регулярно и у нас, и в США»
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Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.