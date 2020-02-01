Экономика
REGNUMСовфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. Федеральный бюджет на очередную трехлетку правительство рассчитало на основе прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития.
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Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Кино
Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии сайта прогнозов
Голливудский сайт прогнозов Gold Derby проанализировал шансы фильмов на «Оскар» в 2020 году.
Армия и оружие
Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000
Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Здоровье
Врач рассказала, кому вредно пить чай
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с "Аргументами и фактами", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге
Культура
Пресняков-старший рассказал, кто должен поехать на «Евровидение-2020»
Владимир Пресняков-старший рассказал, кто достоин представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Общество
Росстандарт создал карту качества топлива в России
Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС.
Общество
Правительство РФ одобрило проект строительства ВСД в Санкт-Петербурге
Общество
В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным
В Государственной думе РФ поддержали идею о назначении выходного дня во вторник, 31 декабря.
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
Происшествия
В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси
Бизнес-джет Gulfstream, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Политика
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Спорт
Минспорта пригрозило ВФЛА лишением аккредитации
Как сообщил после заседания комиссии ведомства по аккредитации глава министерства Павел Колобков, если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не решит вопрос, связанный с проведением досрочных выборов руководства, на следующей комиссии по аккредитации будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
Повышение пенсионного возраста оказалось неэффективным
Исследование показало, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста – они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда, пишет газета «Коммерсантъ».
Здоровье
В башкирском Благовещенске закрывают роддом
В минздраве информацию подтвердили. Около года родильное отделение ЦРБ находилось на ремонте, который завершился в сентябре.
Происшествия
Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова
Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался давать показания на процессе по делу о коррупционных связях между высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и представителями криминального мира, передает корреспондент РБК.
Политика
В МИДе предложили расширить «закон Димы Яковлева»
МИД России поставил вопрос о возможности распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян, а не только на США.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Здоровье
40 медицинских учреждений капитально отремонтируют на Кубани
В следующем году на программу «Развитие здравоохранение» планируется направить более 62,7 млрд рублей, а финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году составит около 7 мрлд рублей.
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
В официальной группе ВК LADA появилась информация, что с 27 по 30 ноября во всех дилерских центрах марки стартует акция «Чёрная пятница».