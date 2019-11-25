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Происшествия В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.