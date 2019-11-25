Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным.
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Совет федерации одобрил трехлетний бюджет

Коммерсантъ03:36

Совфед одобрил бюджет на 2020 — 2022 годы

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Доходы в бюджет от НДС растут

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Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости03:25

Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить бюджет на 2020-2022 годы

Аргументы и Факты22 ноября в 05:16

Совет Федерации одобрил бюджет на 2020 год

Парламентская газета03:30

Искусственный интеллект, спаситель наш

Рязанские ведомости21 ноября в 17:32
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Huawei выпускает в России Mate 30 Pro без сервисов Google

Китайская компания Huawei начинает продажи смартфона Mate 30 Pro в России.
News.ru 01:38
Происшествия

В Марий Эл пьяный депутат насмерть сбил подростка

Дождь 03:52
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
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Общество

Гидрометцентр предупредил россиян об «атмосферной впадине»

Атмосферное давление придет к среднеклиматическим значениям только к середине недели, 27 ноября, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» в понедельник, 25 ноября.
Известия 03:45
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
RT на русском вчера в 21:19
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей

Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
РИА Новости 01:47
Общество

Худшие наряды звезд на American Music Awards

24 ноября в Лос-Анджелесе проходила церемония премии American Music Awards 2019.
Wday.ru 03:00
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Автоновости дня вчера в 07:04
Экономика

Forbes рассказал о росте зарплат топ-менеджеров в нефтяной отрасли

Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли за год выросла почти в полтора раза, до $ 3,28 млн, пишет журнал Forbes.
БИЗНЕС Online 03:29
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Lenta.ru вчера в 14:21
Общество

Володин призвал оформлять заведения на проспекте Кирова в едином стиле

Володин обратил внимание, что проспект - главное место притяжения в Саратове и было сделано многое, чтобы он начал преображаться.
Регион 64 03:19
Общество

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
Экономика

«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:29
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
News.ru 00:19
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Армия и оружие

Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году

"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына

По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов.
РИА Новости 02:28
Политика

Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
Российская газета 03:16
Происшествия

В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:34
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:49
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
Общество

В Верхоянске из-за 50-градусных морозов отменили занятия в школах

МИР 24 01:40
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