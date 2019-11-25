Экономика
Российская газетаСовфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным.
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Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить бюджет на 2020-2022 годы
Аргументы и Факты22 ноября в 05:16
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Гаджеты
Huawei выпускает в России Mate 30 Pro без сервисов Google
Китайская компания Huawei начинает продажи смартфона Mate 30 Pro в России.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян об «атмосферной впадине»
Атмосферное давление придет к среднеклиматическим значениям только к середине недели, 27 ноября, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» в понедельник, 25 ноября.
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Политика
Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»
Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
Общество
Худшие наряды звезд на American Music Awards
24 ноября в Лос-Анджелесе проходила церемония премии American Music Awards 2019.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Экономика
Forbes рассказал о росте зарплат топ-менеджеров в нефтяной отрасли
Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли за год выросла почти в полтора раза, до $ 3,28 млн, пишет журнал Forbes.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Общество
Володин призвал оформлять заведения на проспекте Кирова в едином стиле
Володин обратил внимание, что проспект - главное место притяжения в Саратове и было сделано многое, чтобы он начал преображаться.
Общество
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Экономика
«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году
Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Происшествия
При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец
В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Армия и оружие
Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году
"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына
По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов.
Политика
Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
Происшествия
В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов
Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Происшествия