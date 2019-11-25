Политика

КоммерсантъКоммерсантъСовфед одобрил закон о физлицах-иноагентах

Совет федерации одобрил поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих иностранное финансирование. Госдума приняла этот закон 21 ноября.
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с чего всё началось

Совфед одобрил расширение списка СМИ, которые могут быть признаны иноагентами

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
ТАСС07:15

Подробнее о событии

Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами

РБК08:49

Совфед одобрил поправки к закону о СМИ-иноагентах

Газета.Ru06:45

Законопроект о признании физлиц иноагентами поддержали в Совфеде

Телеканал 360°08:35

Совфед одобрил закон о физлицах-иноагентах

Коммерсантъ06:56

Совет Федерации одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Известия07:48

Совфед одобрил поправки в закон об иноагентах

RT на русском06:41

Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами

РИА Новости07:09
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Экономика

Банк России предложил рынку обсудить подходы к развитию конкуренции

Развивая конкуренцию, Банк России стремится обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, предлагая лучшее ценностное решение на основе рыночных конкурентных преимуществ.
АК&М 10:16
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Медведев отказался отменять контрсанкции

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Lenta.ru 09:59
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Выявлено, какая группа крови наименее подвержена раку

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Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости 08:02
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия вчера в 07:37
Политика

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
РИА Новости 11:31
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
Происшествия

Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины

Известия вчера в 20:14
Футбол

Моуринью исключил возможность перехода Ибрагимовича в «Тоттенхэм»

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью заявил, что нападающий Златан Ибрагимович не перейдет в стан "шпор".
РИА Новости 10:27
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
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Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Кино

«Дау» Ильи Хржановского не получил прокатного удостоверения в России

Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссера Ильи Хржановского «Дау» в связи с тем, что они «содержат материалы, пропагандирующие порнографию».
BFM.ru 12:35
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
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Экономика

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Финансы

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума

Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
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Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
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Компания Lucasfilm показала ролик об истории успеха «Звёздных войн»

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Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
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Новая платформа MediaTek разгромила и Kirin 990, и Snapdragon 855+

Как можно видеть, в бенчмарке AI Benchmark топовое решение MediaTek заняло первое место, опередив SoC Kirin 990 5G на 7%, а обычную версию Kirin 990 — на 34%.
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Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

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Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

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МВД назвало футбол причиной массовой драки дворников в центре Москвы

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Найдены пропавшие в Коми при задымлении в шахте горняки

Взгляд.ру вчера в 16:46
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