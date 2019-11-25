Политика
КоммерсантъСовфед одобрил закон о физлицах-иноагентах
Совет федерации одобрил поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих иностранное финансирование. Госдума приняла этот закон 21 ноября.
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с чего всё началось
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.ТАСС07:15
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