Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСовфед одобрил закон о кредитных каникулах

Каникулы предполагают отсрочку оплаты основной суммы и процентов по кредитам. Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
РИА Новости08:09

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Совфед одобрил кредитные каникулы для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Газета.Ru08:44

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

Известия08:09

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском08:08

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

РБК09:00

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Вечерняя Москва08:11

Совфед рассмотрит «антивирусные» законы об онлайн-продаже лекарств и кредитных каникулах

ТАССвчера в 17:03

Пострадавших от коронавируса россиян ждут кредитные каникулы, но есть нюанс

Общественная служба новостейвчера в 07:28
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика

Путин назначил Цыбульского врио губернатора Архангельской области

Президент принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Российская газета 10:56
Происшествия

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 10:29
Политика

Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
ЗакC.Ру 10:10
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru 10:58
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Энергетика

Новак заявил о нецелесообразности наращивания добычи нефти для России

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:36
Общество

Руководство курорта «Усть-Качка» уволило сотрудников

Врио губернатора края поручил трудовой инспекции совместно с правоохранительными органами проверить действия руководства "Усть-Качки" на соответствие основному закону и трудовому кодексу, в результате которых были уволены сотрудники, и в дальнейшем не допускать подобных действий работодателей.
Новости Перми 06:47
Происшествия

Автора фейка о «закрытии» Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч

Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга на 30 тыс. рублей за публикацию фейка о том, что власти якобы закрывают город из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:33
Общество

Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
VSE42.RU вчера в 22:20
Политика

Владимир Путин продлил нерабочий период в России до 30 апреля

Президент России Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля.
РИА Сахалин-Курилы 10:00
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Политика

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 11:06
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
Ведомости 08:42
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
РИА Новости 11:11
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
REGNUM 06:05
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
Здоровье

Нерабочую неделю могут продлить в Алтайском крае

3 или 4 апреля станет известно, будет ли продлена нерабочая неделя в Алтайском крае.
Московский Комсомолец 05:03
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:56
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Происшествия

Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
REGNUM 05:23
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 07:07
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Энергетика

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Форпост Северо-Запад вчера в 15:16
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
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