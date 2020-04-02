Коронавирус

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Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты.
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с чего всё началось

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
РИА Новости08:09

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Банки подождут

Российская газета11:18

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

РБК09:00

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса

TatCenterвчера в 08:58

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском08:08

Совфед одобрил кредитные каникулы для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Газета.Ru08:44

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Вечерняя Москва08:11

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

Известия08:09
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:43, Ашберн
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото повзрослевшего сына Анастасии Заворотнюк

iReactor 04:53
Общество

В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 21:39
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета 23:00
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в Якутии могут снять через неделю

В Якутии примерно через неделю могут снять ряд ограничительных мер, но это произойдет только в случае улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга 3 апреля.
SakhaNews 22:32
Политика

Губернатор Коми ушел в отставку

Читайте такжеГлава Архангельской области написал заявление об отставке А ранее о сложении полномочий заявил глава Архангельской области Игорь Орлов.
Общественное телевидение России 11:20
Здоровье

Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов

Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Forbes 12:28
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Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Коммерсантъ 17:44
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Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
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Шоу-бизнес

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Известная американская модель Белла Хадид, которую называют «самой красивой женщиной в мире», снова порадовала поклонников откровенными снимками.
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
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Найден способ продлить срок использования медицинских масок

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Футбол

«Полиция штрафует, если вышел на улицу без маски»

Чешский полузащитник был куплен ЦСКА за рекордную тогда для нашего чемпионата сумму в $3,7 млн.
Известия 17:00
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
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Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

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Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо

Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
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Внесение поправок в Конституцию РФ улучшит достаток россиян, считает директор амурского банка.
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Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
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Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса

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Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
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Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
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Авто

Volkswagen начинает производство кроссовера больше Teramont

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Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
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В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
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Политика

МИД назвал статьи La Stampa о российской помощи Италии чистой клеветой

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов и выразил благодарность России.
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The Washington Post (США): да, Россия распространяет ложь о коронавирусе. Но она была сфабрикована в Америке (The Washington Post)

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ИноСМИ 22:45
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