Коронавирус
РБКСовфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты.
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.РИА Новости08:09
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса
TatCenterвчера в 08:58
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:43, Ашберн
Общество
В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки
Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в Якутии могут снять через неделю
В Якутии примерно через неделю могут снять ряд ограничительных мер, но это произойдет только в случае улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга 3 апреля.
Политика
Губернатор Коми ушел в отставку
Читайте такжеГлава Архангельской области написал заявление об отставке А ранее о сложении полномочий заявил глава Архангельской области Игорь Орлов.
Здоровье
Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов
Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Шоу-бизнес
Кривые зубы и рыжина: Верник показал истинное лицо
Актеру Игорю Вернику, как и остальным россиянам, придется оставаться на карантине еще месяц.
Шоу-бизнес
«Самая красивая женщина» выложила фото в пальто на голое тело
Известная американская модель Белла Хадид, которую называют «самой красивой женщиной в мире», снова порадовала поклонников откровенными снимками.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Футбол
«Полиция штрафует, если вышел на улицу без маски»
Чешский полузащитник был куплен ЦСКА за рекордную тогда для нашего чемпионата сумму в $3,7 млн.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Здоровье
Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо
Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
Экономика
Поправки в Конституцию улучшат достаток амурчан
Внесение поправок в Конституцию РФ улучшит достаток россиян, считает директор амурского банка.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Общество
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Авто
Volkswagen начинает производство кроссовера больше Teramont
Все автомобильные СМИ Китая убеждены, что будущая модель станет большим кроссовером, основанном на представленном в прошлом апреле концерте SMV.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Энергетика
Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Политика
МИД назвал статьи La Stampa о российской помощи Италии чистой клеветой
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов и выразил благодарность России.
Технологии
The Washington Post (США): да, Россия распространяет ложь о коронавирусе. Но она была сфабрикована в Америке (The Washington Post)
Хотя российская и китайская дезинформация, служащая для распространения различных мифов о коронавирусе, действительно существует, иностранные заинтересованные силы зачастую просто подбирают то, что мы, американцы, «создали» сами.