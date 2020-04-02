с чего всё началось

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты.

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

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Авто Volkswagen начинает производство кроссовера больше Teramont Все автомобильные СМИ Китая убеждены, что будущая модель станет большим кроссовером, основанном на представленном в прошлом апреле концерте SMV.

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