Коронавирус

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииСовфед одобрил закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и компаний малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, передает ОТР.
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с чего всё началось

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
РИА Новостивчера в 08:09

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Банки подождут

Российская газетавчера в 11:18

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Вечерняя Москвавчера в 08:11

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах

URA.Ruвчера в 08:19

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

Известиявчера в 08:09

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 08:08

Совфед одобрил кредитные каникулы для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 08:44

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

РБКвчера в 09:00
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Происшествия

В Еврейской АО коронавирус подтвердили у семейной пары с ребенком

Коронавирус у семейной пары с ребенком из села Амурзет Еврейской автономной области подтвердили в лаборатории в Новосибирске, сообщает пресс-служба региона в пятницу.
РИА Новости 00:43
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости 01 апреля в 20:13
Политика

Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина

Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.
Алтайская правда вчера в 22:07
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия вчера в 08:43
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат вчера в 11:48
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Общество

В Чечне запретили нахождение на улице ночью

Кадыров отметил, что список организаций и служб, которым будет разрешен проезд в ночью, предоставлен в соответствующие ведомства.
REGNUM вчера в 20:30
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

Текслер призвал пройти трудное время вместе

Текслер отметил, что совместными усилиями мы поддержим старшее поколение, одиноких мам и всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации без трудового дохода.
Копейский рабочий 00:36
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости вчера в 08:42
Общество

Количество безработных в США за неделю выросло на 6,6 миллионов

По данным Министерства труда Соединенных Штатов в обычное время за первоначальным пособием по безработице еженедельно обращаются не более 300 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Оформить пропуск должен работодатель, заполнив форму, которая прикреплена к постановлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о карантине.
Кубань 24 01 апреля в 14:53
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 01 апреля в 15:37
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Здоровье

Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса

Ряд распространенных в Сети советов для защиты от коронавируса могут быть опасными, заявила врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 00:02
Политика

Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов

Президент дал дополнительные полномочия главам субъектов федерации по принятию решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Марийская правда вчера в 10:09
Политика

США оплатили половину гуманитарного груза, доставленного из России

США оплатили часть гуманитарного груза, отправленного из России в связи с коронавирусом.
Политическая Экспертиза вчера в 10:49
Общество

Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо

Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
RT на русском вчера в 22:18
Здоровье

Более 50 пациентов больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара.
Мой Брянск 01 апреля в 09:34
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 01 апреля в 10:48
Здоровье

Украина ужесточит карантин из-за COVID-19

На Украине планируется ввести строгие правила об ужесточении карантинных мер из-за коронавируса, которое было принято на внеочередном заседании правительства.
Известия вчера в 18:03
Общество

На Колыме прорабатывают возможность перекрытия границы с Якутией

В региональном правительстве готовят соответствующее постановление Фото: shutterstock.com Информация прозвучала на заседании оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Магаданскую область.
Магаданская правда вчера в 23:37
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