с чего всё началось

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты.

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Происшествия В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Общество Лукашенко посоветовал президенту Литвы заняться «своим вирусом» Президенту Литвы Гитанасу Науседе стоит заняться «своим вирусом» и не комментировать ситуацию в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.

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Технологии YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.

Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

Политика Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

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Энергетика В США начали банкротиться нефтяные компании Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.

Общество Собянин отложил введение пропускного режима в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

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Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.