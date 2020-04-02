Коронавирус

РБКРБКСовфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты.
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с чего всё началось

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
РИА Новости08:09

Подробнее о событии

Совфед рассмотрит «антивирусные» законы об онлайн-продаже лекарств и кредитных каникулах

ТАССвчера в 17:03

Совфед одобрил кредитные каникулы для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Газета.Ru08:44

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Вечерняя Москва08:11

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

РБК09:00

В Совфеде подержали закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

News.ruвчера в 10:50

В Совфеде подержали закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 10:31

В России принят закон о предоставлении кредитных каникул из-за коронавируса

ГЛАС.RUвчера в 06:47
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Происшествия

В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом

Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.
Известия 14:04
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Общество

Лукашенко посоветовал президенту Литвы заняться «своим вирусом»

Президенту Литвы Гитанасу Науседе стоит заняться «своим вирусом» и не комментировать ситуацию в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
Rambler News Service 08:05
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Пятый канал 09:56
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Технологии

YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok

YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
Газета.Ru 05:28
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Здоровье

Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
РЕН ТВ 10:01
Политика

Радаев: «Будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий»

"Отдельно будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий", - отметил глава региона.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:36
Общество

В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля

Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
МР7.ру 13:33
Наука

Китайские ученые применяют новый способ лечения коронавируса

Как передает ToDay News Ufa, противостоять болезни может переливание сыворотки крови уже переболевших коронавирусом людей.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Футбол

«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 10:19
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Общество

Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 17:39
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Футбол

Дриусси: «Хочу жить в Аргентине»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что хочет вернуться в Аргентину.
Евро-футбол.ру 17:16
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
Происшествия

В Приморье нашли почти всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда

Восемь из 12 пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда, которые сбежали из аэропорта Владивостока, уже найдены, сообщил журналистам представитель правительства Приморья.
РИА Новости 08:56
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета 14:58
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Москва. Северо-Запад 13:25
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Политика

Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью

2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
РБК 15:33
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Политика

Губернатор Дмитрий Миронов обратился к Ярославской области

Сегодня вечером губернатор региона Дмитрий Миронов обратился к жителям Ярославской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Эхо76 - Ярославль 15:16
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