Коронавирус
РБКСовфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты.
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.РИА Новости08:09
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Происшествия
В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом
Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Общество
Лукашенко посоветовал президенту Литвы заняться «своим вирусом»
Президенту Литвы Гитанасу Науседе стоит заняться «своим вирусом» и не комментировать ситуацию в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Технологии
YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok
YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Здоровье
Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице
Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
Политика
Радаев: «Будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий»
"Отдельно будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий", - отметил глава региона.
Общество
В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля
Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
Наука
Китайские ученые применяют новый способ лечения коронавируса
Как передает ToDay News Ufa, противостоять болезни может переливание сыворотки крови уже переболевших коронавирусом людей.
Футбол
«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса
«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Общество
Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус
Президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Футбол
Дриусси: «Хочу жить в Аргентине»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что хочет вернуться в Аргентину.
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Происшествия
В Приморье нашли почти всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда
Восемь из 12 пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда, которые сбежали из аэропорта Владивостока, уже найдены, сообщил журналистам представитель правительства Приморья.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Энергетика
В США начали банкротиться нефтяные компании
Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Политика
Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью
2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Политика
Губернатор Дмитрий Миронов обратился к Ярославской области
Сегодня вечером губернатор региона Дмитрий Миронов обратился к жителям Ярославской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.