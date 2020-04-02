Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса россиян. Его действие распространяется не только на физлиц, но и на бизнес, передает РИА «Новости».

Экономика Нерабочими днями в апреле будут все Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.

Гаджеты В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.

Кино Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.

Политика Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии Президент предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия: до конца недели они должны определить набор конкретных профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, обеспечения здоровья, безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

Общество В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Происшествия Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.

Политика МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.

Общество Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.