Коронавирус
КомпанияСовет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах
Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса россиян. Его действие распространяется не только на физлиц, но и на бизнес, передает РИА «Новости».
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Экономика
Нерабочими днями в апреле будут все
Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Общество
В Подмосковье продлили срок ограничений из-за коронавируса до 1 мая
В Московской области продлили до 1 мая действие ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн
Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Авто
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
Армия и оружие
США разместили в Литве самолёты RC-12X для слежения за Калининградом
Соединенные Штаты разместили на литовской авиабазе Шяуляй два самолета радиоэлектронной и радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail армейской авиации США.
Политика
Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии
Президент предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия: до конца недели они должны определить набор конкретных профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, обеспечения здоровья, безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
Кино
Мем дня: Как люди изменились в марте 2020-го. На примере фильмов и актеров
March 31st pic.twitter.com / RrZDs72Eoc & mdash; Sean Burns (@ SeanMBurns) April 1, 2020 March 1st vs.
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило миллион, умерших – 50 тысяч
Вечером 2 апреля число заболевших на планете превысило миллион человек.
Общество
В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя
Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.
Энергетика
В Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4
Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус
Общество
В Петербурге продлили все ранее принятые меры в связи с COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уведомил, что действие всех ранее принятых мер в городе по предотвращению распространения коронавируса продляется до 30 апреля.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Происшествия
Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Хоккей
Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»
Нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт «индейцев».
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Арарата Кещяна помогает папе забивать гвозди молотком
Старшая дочь Арарата Кещяна уже умеет забивать гвозди молотком. И Ева всегда доводит работу до конца.
Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.