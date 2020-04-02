Коронавирус

КомпанияКомпанияСовет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса россиян. Его действие распространяется не только на физлиц, но и на бизнес, передает РИА «Новости».
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Банки подождут

Российская газета11:18

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

РБК09:00

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском08:08

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах

URA.Ru08:19

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

Известия08:09

Совет Федерации поддержал закон о кредитных каникулах

Государственная Дума РФ08:50

Совфед одобрил кредитные каникулы для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Газета.Ru08:44
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
Экономика

Нерабочими днями в апреле будут все

Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Коммерсантъ 15:52
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
РБК 12:55
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку

ТАСС 10:11
Гаджеты

В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Astera 05:45
Общество

В Подмосковье продлили срок ограничений из-за коронавируса до 1 мая

В Московской области продлили до 1 мая действие ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:30
Кино

Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн

Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
REGNUM 02:16
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Авто

Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
110km.ru вчера в 02:34
Армия и оружие

США разместили в Литве самолёты RC-12X для слежения за Калининградом

Соединенные Штаты разместили на литовской авиабазе Шяуляй два самолета радиоэлектронной и радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail армейской авиации США.
Военное обозрение 08:28
Политика

Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии

Президент предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия: до конца недели они должны определить набор конкретных профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, обеспечения здоровья, безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
Вести.Ru 10:31
Кино

Мем дня: Как люди изменились в марте 2020-го. На примере фильмов и актеров

March 31st pic.twitter.com / RrZDs72Eoc & mdash; Sean Burns (@ SeanMBurns) April 1, 2020 March 1st vs.
КиноПоиск 04:10
Шоу-бизнес

Лев Лещенко обратился к поклонникам из больницы

Рамблер 01:19
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило миллион, умерших – 50 тысяч

Вечером 2 апреля число заболевших на планете превысило миллион человек.
Страницы Воронежской культуры 14:48
Общество

В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя

Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.
ТАСС 08:48
Энергетика

В Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4

Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение.
REGNUM 06:11
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02:23
Общество

В Петербурге продлили все ранее принятые меры в связи с COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уведомил, что действие всех ранее принятых мер в городе по предотвращению распространения коронавируса продляется до 30 апреля.
Газета.Ru 13:55
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия

Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.
РИА Новости 15:29
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Хоккей

Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»

Нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт «индейцев».
Чемпионат 13:21
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны 09:16
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Арарата Кещяна помогает папе забивать гвозди молотком

Старшая дочь Арарата Кещяна уже умеет забивать гвозди молотком. И Ева всегда доводит работу до конца.
Летидор 05:00
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa 10:50
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
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